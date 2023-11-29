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洛阳市委理论学习中心组举行集体学习研讨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.18 18:27

市委理论学习中心组举行集体学习研讨
江凌主持 吴忠华到会指导 徐衣显、杨骁、孙延文参加

　　18日，市委理论学习中心组举行集体学习研讨，深入学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》，进一步增强纪律意识，推动全面从严治党向纵深发展，持续营造风清气正的良好政治生态。

　　市委书记江凌主持并讲话。省委第三巡回督导组组长吴忠华到会指导，徐衣显、杨骁、孙延文等参加。

　　会上，市委理论学习中心组成员进行了自学。祁建峰、安颖芳、王国辉、张汉智结合思想和工作实际作了发言，其他同志提交了书面材料。

　　江凌指出，加强纪律建设是全面从严治党的治本之策。新修订的《中国共产党纪律处分条例》，把党的纪律建设的理论、实践和制度创新成果以党规党纪的形式固定下来，充分体现了以习近平同志为核心的党中央一以贯之推进全面从严治党的坚定决心，进一步释放出越往后执纪越严的强烈信号。党员干部要把学习贯彻《条例》作为一项重要政治任务，以更高的标准、更严的纪律检视自己、要求自己、规范自己，示范带动全市上下形成敬畏党纪、遵守党纪、捍卫党纪的浓厚氛围。

　　江凌强调，要深入领会《条例》的核心要义和实践要求，进一步严明政治纪律和政治规矩，始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要带头遵守党的纪律，坚持纪严于法、纪在法前，自觉养成在受监督和约束的环境中工作生活的习惯，严格自律、以上率下，做到知敬畏、存戒惧、守底线。要抓好干部队伍建设，认真落实市委“三个统一”要求，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，深化运用监督执纪“四种形态”，把“治未病”摆在更加突出位置，教育引导党员干部在明纪守纪中干事创业，对漠视党纪、违反党纪、践踏党纪的问题绝不姑息、绝不手软，坚决清除害群之马，真正以良好纪律作风展现新担当新作为。

　　省委第三巡回督导组成员，市委理论学习中心组成员王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功等参加学习研讨。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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