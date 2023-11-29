洛阳以精准监督护航黄河流域生态保护和高质量发展

“这里环境好，我每天都到河边锻炼身体，呼吸新鲜空气……”近日，提起家门前洛河水域系统治理成效，家住宜阳县香鹿山镇的王大爷赞不绝口。

“这里环境好，我每天都到河边锻炼身体，呼吸新鲜空气……”近日，提起家门前洛河水域系统治理成效，家住宜阳县香鹿山镇的王大爷赞不绝口。

洛阳是黄河流域重要节点城市。洛阳市纪委监委把服务保障黄河流域生态保护和高质量发展作为新时代纪检监察机关的重大使命和重要课题，坚持以政治监督为引领，制定专项监督方案，成立由主要领导任组长的专项监督工作领导小组，把县、乡领导班子特别是“一把手”推动实施黄河重大国家战略情况作为专项监督重点，压紧压实职能部门监管责任，推动涉水领域专项治理走深走实，让黄河真正成为造福人民的幸福河。

全市各级纪检监察机关结合实际情况，创新监督保障措施，推动黄河流域生态保护和高质量发展战略落实落细。宜阳县纪委监委聚焦防洪减灾、水资源节约集约、水安全保障、生态保护修复、非法采砂问题治理等工作，“室组地”联动开展监督检查，2023年发现并解决问题880个，监督推动沿洛河乡镇和水利、生态环境、自然资源等部门履行生态保护责任。新安县纪委监委紧盯全县各职能部门、乡镇沿黄生态带环境保护责任落实情况，细化127项重点任务清单开展专项整治，严肃查处虚假整改、敷衍塞责等行为。

“污水处理设备运维情况怎么样，是否进行定期检修和维护？”“出水水质监测数据是否达标，有没有建立相关台账？”日前，市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组联合驻在单位对“百姓问政”曝光的环境污染问题，赴伊川、洛龙、孟津等县区开展督导检查，督促当地政府和生态环境部门分别履行好环境保护主体责任和行业监管责任，不折不扣做好整改工作。

2023年，全市各级专项监督工作组深入一线检查督导694人次，推动完成河道治理555公里、清淤12000余立方米，铺设供水管网8404.4公里、污水管网6176.8公里，建设污水处理厂(站)256个，从源头上防范和化解安全风险。

“黄河重大国家战略专项监督不是纪检监察机关的‘独角戏’，需要各类监督主体共同努力、形成合力。”市纪委监委相关负责人介绍，为深化标本兼治，推动形成“共抓大保护”的生态保护格局，市纪委监委在专项监督检查、督导调研的基础上，建立以专项办牵头抓总，职能部门统筹联动、分头落实、整体推进的工作机制，协调各县区和市生态环境、水利等单位，全面梳理黄河流域涉水领域问题整改落实情况，精准实施专项治理，构建共同参与、属地负责、优势互补的黄河流域生态环境保护格局。

嵩县纪委监委联合县生态环境、自然资源、农业农村、水利等单位，成立四个排查整改工作小组，对全县黄河流域生态环境突出问题排查整改工作进行监督检查，在查清重大项目、基础设施建设背后的责任、纪律和作风问题同时，推动承担黄河国家战略重点任务的职能部门、单位，制定措施，全面整改。洛宁县纪委监委强化黄河流域专项审计成果运用，督促相关职能部门完成审计移交的66项问题整改工作，深入开展涉水领域专项监督。

全市纪检监察机关把查办案件、加强教育、完善制度、促进治理贯通起来，聚焦典型案件推进以案促改，深入剖析案件背后的深层次原因，督促全面堵漏洞、补短板、强弱项。

伊川县纪委监委利用查处的破坏黄河流域生态保护和高质量发展典型案例，拍摄制作《用铁的纪律守护绿水青山》《伊河“网”破》等警示教育片，在全县范围内深入开展以案促改。偃师区纪委监委针对在督查中发现问题，制发纪检监察建议书，督导做实以案促改、以案促治，动态跟踪监督职能部门权力运行等情况。孟津区纪委监委探索实施“问题反馈—黄牌提醒—红牌惩戒”执纪问责工作机制，推动职能部门建章立制、系统施治。栾川县纪委监委推动县水利局建设集“预报、预警、预演、预案”功能为一体的“智慧水利”工程，提升洪涝灾害监测能力，为水利工程安全运行和优化调度提供科学依据和技术支撑。

“黄河重大国家战略是一项长期的历史任务、战略任务，需要保持战略定力，久久为功。”市纪委监委相关负责人表示，将持续扛牢政治责任，全面贯彻山水林田湖草沙一体化保护和系统治理理念，监督推动地方各级党委政府和相关职能部门加强生态保护治理、保障黄河长治久安。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 文/图 通讯员 黄先锋）