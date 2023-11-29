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洛阳两项“零排放”节水技术获国家认可
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.18 08:50

　　记者日前从市工信局获悉，我市两项“零排放”节水技术成功入选《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2023年)》，获得国家认可。

　　该目录由工信部、水利部联合编制，涉及14个领域，包含171项工艺、技术和装备，旨在加快先进节水工艺、技术、装备研发和应用推广，提升工业用水效率。我市此次入选的两项技术均属于有色金属行业。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司“钨冶炼废水零排放”技术

　　该技术由离子交换、多介质过滤、超滤、臭氧接触氧化、活性炭过滤、一级反渗透、二级反渗透、电渗析等工艺组成，利用双膜法提高含盐水浓度，实现水重复利用率接近100%的目标，目前处于应用推广阶段，在钨冶炼行业废水处理回用领域有较高的推广价值。

　　中色科技股份有限公司“铜加工生产废水节水零排放处理”技术

　　该技术针对铜加工过程中废水水质特点，采用“超滤+反渗透+臭氧氧化+二级反渗透+高效树脂软化+三级反渗透”技术组合，提高了膜系统对含铜生产废水的浓缩倍数，通过机械蒸汽再压缩(MVR)进一步对膜系统排出的浓盐水进行蒸发，减少危废产生量，实现资源化利用，可同时回收冷凝水及95%以上生产废水，目前处于产业化示范阶段，在铜加工废水处理回用领域有良好适用效果。

　　聚焦节水型城市建设，我市近年以企业为主体，以提高用水效率为核心，大力推进重点用水工业领域节水型企业建设，在工业节水减排上严格控制新上高耗水工业项目，支持企业开展节水技术改造及再生水回用改造，全面提升全市工业用水效率和节水技术水平。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩 李磊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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