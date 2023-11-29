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洛阳市成立民营企业之家和青企创客社
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.18 08:46

　　日前，洛阳市民营企业之家和洛阳市青企创客社在市民营经济发展促进中心揭牌。

　　市民营企业之家致力于为民营企业和民营企业家打造一站式亲清服务平台和交流互动阵地。依托市民营企业之家，市民营经济发展促进中心将通过举办“河洛益企”系列活动，积极推动政银企对接、产融对接、产学研对接、用人用工对接，进一步畅通企业诉求收集渠道，加速问题办理，推进行业联盟建设，服务企业家培训交流。

　　市青企创客社重点服务青年企业家成长，将打造集创意交流、项目路演、新品展示、原创设计和政企沟通于一体的洛阳特色青年创客空间。在市青企创客社内，“青企咖吧”“青企书屋”“民企讲堂”等公共活动空间为全市青年企业家提供了交流平台。

　　“设立洛阳市民营企业之家和洛阳市青企创客社，是贯彻落实市委、市政府关于促进民营经济高质量发展系列部署要求和加快推进青年友好型城市建设要求的重要举措。”市民营经济发展促进中心相关负责人表示，将进一步深化“政府部门围着企业转”意识，引导民营企业家和青年创业主体强化创新引领、展示青年风采、担起发展重任，为洛阳经济高质量发展作出新的贡献。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 田米杰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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