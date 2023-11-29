踔厉奋发向未来 精“绣”洛城新画卷——访市城市管理局党组书记、局长杨鹏

近日，在涧西区牡丹广场东西侧花坛，改造完成的“花境”景观吸引了不少市民驻足。红枫、角堇、欧石竹等各类植物高低错落搭配，有序集中，美不胜收。

近日，在涧西区牡丹广场东西侧花坛，改造完成的“花境”景观吸引了不少市民驻足。红枫、角堇、欧石竹等各类植物高低错落搭配，有序集中，美不胜收。

市城市管理局党组书记、局长杨鹏日前在接受记者专访时表示，全市城管系统将全面贯彻市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，聚力“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，着力提升功能品质、扮靓城市颜值、擦亮窗口形象，推动城市管理精细化智能化科学化水平再上新台阶。

以党的建设为引领，持续激发干事创业活力。深化城市管理“1+1+N”工作法，创树“党建品牌”。持续实施“走出去+请进来”策略，开展好城市管理系统“双一流”(一流作风、一流服务)创建活动和“最美城管人”选树活动，激励干部敢担当善作为。

以重点项目为载体，着力完善城市功能品质。强力推进中心城区“北国花城”建设三年行动，全面建成花园式社区、学校、企业、公共服务中心，引导广大市民积极参与“北国花城”建设。加紧推进中国国花园、隋唐城遗址植物园、王城公园、开元湖公园改造提升工程及儿童主题公园项目，努力打造城市公园新地标。加快推进龙门大道和开元大道伊滨段提升改造工程，启动中州路品质提升项目，打造道路街区提升样板工程，持续推进城市面貌更新。实施好故县水库调水及关林、涧东、涧西水厂提标改造工程。谋划好民生实事，计划新增集中供热面积50万平方米，新建停车场35个、新增停车位6300个。

以精细管理为抓手，不断提升城市治理水平。持续深化城市治理提升，一体做好停车服务、秩序整治等工作，打造规范、整洁、有序的城市环境。持续对亮化设施排查检修，做好主要景区、主干道路等区域的亮化提升，扮靓城市夜景。持续优化营商环境，积极完善水电气接入工程并联审批机制，深化公用事业全流程服务，主动对接企业诉求，出台更多城市管理类惠企政策，进一步提升服务效能，奋力为现代化洛阳建设贡献城管力量。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 廉颖颖）