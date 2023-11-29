以新气象新作为推动高质量发展取得新成效——访洛龙区委书记韩建军

元旦假期接待游客16.9824万人次，同比增长214.22%；集中开工7个项目，涵盖先进制造、数字经济、城市建设等多个领域…… 元旦假期接待游客16.9824万人次，同比增长214.22%；集中开工7个项目，涵盖先进制造、数字经济、城市建设等多个领域…… 新年伊始，洛龙区捷报频传。“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议，为做好今年经济工作吹响了号角。”洛龙区委书记韩建军日前在接受洛报融媒记者专访时表示，该区将聚焦三项重点、强化四个保障，推动高质量发展取得新成效，奋力成为洛阳高质量发展的重要增长极。 聚焦产业发展。加快推动先进制造业强龙头、促集群，加快中航光电项目建设，依托中南高科等园区吸引上下游配套企业，壮大光电产业集群；按照“龙头企业+中小企业科创园”模式，依托存量企业做大增量；持续深化“三大改造”，助推更多企业向风口关联。加快推动新文旅提能级、促消费，重点抓好天街十二坊、关林新文旅、聂湾等片区改造，加快推动定鼎门南广场、二郎庙微改造、安业坊、淳化坊等项目。加快推动平台和楼宇经济优服务、扩容量，围绕大数据、金融及类金融、沉浸式商业、创意产业等，加快培育一批特色楼宇。 聚焦城市提质。扎实推进安置房三年攻坚行动，加快老旧小区改造，“小切口”推动一批市政“微改造”项目，建靓用好邻里中心、社区体育公园等，深入助推“牡丹花都、北国花城”建设，持续探索“公益+市场化”运营模式，激发城市活力。 聚焦乡村振兴。加快龙门南山近郊休闲片区、隋唐里坊民宿片区、沿伊洛河房车露营旅居产业带、沿甘泉河湿地生态康养产业带等“两区两带”建设，扎实推进供排水一体化、农村生产性道路“两提升”工程，壮大农村集体经济和富农产业，实现乡里中心全覆盖，推动乡村全面振兴。 强化四个保障。在资金保障方面，以市场化思维开展投融资，深入推进开源节流，为重点项目和民生改善提供支撑。在体制机制保障方面，深化经开区、要素配置、国资国企、科技创新、招商引资等体制机制改革，破解发展瓶颈难题。在环境保障方面，优化营商环境，稳定社会环境，保护生态环境。在能力作风保障方面，不断提升干部能力，强化深度研究工作、深入一线解决问题的作风，用实干实绩为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 孔岩）