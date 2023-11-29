洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

以新气象新作为推动高质量发展取得新成效——访洛龙区委书记韩建军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.18 08:36

　　元旦假期接待游客16.9824万人次，同比增长214.22%；集中开工7个项目，涵盖先进制造、数字经济、城市建设等多个领域……

　　新年伊始，洛龙区捷报频传。“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议，为做好今年经济工作吹响了号角。”洛龙区委书记韩建军日前在接受洛报融媒记者专访时表示，该区将聚焦三项重点、强化四个保障，推动高质量发展取得新成效，奋力成为洛阳高质量发展的重要增长极。

　　聚焦产业发展。加快推动先进制造业强龙头、促集群，加快中航光电项目建设，依托中南高科等园区吸引上下游配套企业，壮大光电产业集群；按照“龙头企业+中小企业科创园”模式，依托存量企业做大增量；持续深化“三大改造”，助推更多企业向风口关联。加快推动新文旅提能级、促消费，重点抓好天街十二坊、关林新文旅、聂湾等片区改造，加快推动定鼎门南广场、二郎庙微改造、安业坊、淳化坊等项目。加快推动平台和楼宇经济优服务、扩容量，围绕大数据、金融及类金融、沉浸式商业、创意产业等，加快培育一批特色楼宇。

　　聚焦城市提质。扎实推进安置房三年攻坚行动，加快老旧小区改造，“小切口”推动一批市政“微改造”项目，建靓用好邻里中心、社区体育公园等，深入助推“牡丹花都、北国花城”建设，持续探索“公益+市场化”运营模式，激发城市活力。

　　聚焦乡村振兴。加快龙门南山近郊休闲片区、隋唐里坊民宿片区、沿伊洛河房车露营旅居产业带、沿甘泉河湿地生态康养产业带等“两区两带”建设，扎实推进供排水一体化、农村生产性道路“两提升”工程，壮大农村集体经济和富农产业，实现乡里中心全覆盖，推动乡村全面振兴。

　　强化四个保障。在资金保障方面，以市场化思维开展投融资，深入推进开源节流，为重点项目和民生改善提供支撑。在体制机制保障方面，深化经开区、要素配置、国资国企、科技创新、招商引资等体制机制改革，破解发展瓶颈难题。在环境保障方面，优化营商环境，稳定社会环境，保护生态环境。在能力作风保障方面，不断提升干部能力，强化深度研究工作、深入一线解决问题的作风，用实干实绩为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 孔岩）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
        害怕长肉，午饭吃份鸡胸肉和水果蔬菜沙拉；晚上不想吃主食，做个酸奶拌水果麦片；想让头发变黑，没事吃点儿...
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
  • ·鱼刺卡喉喝醋软化？医生提醒：“土法”处理很危险
  • ·糖友吃水果别加热 冬季这样吃更靠谱
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 大雪！暴雪！洛阳新一轮降雪天气将至
  • 今日腊八节 洛阳中到大雪 气温维持低位
  • 校外培训有风险！洛阳市教育局发布寒...
  • 洛阳5G+XR元宇宙产业园即将正式运营
  • 江凌到西工区调研
  • 开年赶订单 “掘金”大市场【组图】
  • 洛阳市政府与河南水利投资集团签订战...
  • 洛阳小伙儿布向伟真中 研制火箭破苍穹
  • 发现受困流浪乞讨人员 请拨打110或622...
  • 大雾黄色预警！洛阳辖区所有高速收费...
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    洛阳三高强硬摊派家长购买宿舍床品？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605