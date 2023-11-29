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洛阳坚持富民导向 让脱贫群众生活更上一层楼
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.18 08:32
家门口就业增收

　　大雪飘落，河洛山乡银装素裹。

　　宜阳县韩城镇朱家沟村，“雪被”笼罩下的金丝皇菊蓄积着丰收的希望，而在附近的温室大棚里，西红柿挂满枝头、生机盎然。如今，摆脱窘境的朱海强已是合作社的“老板”，正带领乡亲们一起致富。

　　红火的好日子，是摆脱贫困的最好见证，也是共赴振兴的生动写照。洛阳坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果置于乡村振兴“151”工作举措之首，坚持富民导向，压紧压实责任，落实落细工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线，让脱贫群众生活更上一层楼。

　　精准帮扶 再送一程

　　脱贫之后，部分脱贫户基本生活有了保障，但收入水平仍然不高，脱贫基础还不太稳固。

　　如何把脱贫成果守护好、巩固住？我市坚决落实“四个不摘”要求，坚持集中排查与常态化排查相结合，对重残、大病、低保、分散特困供养人员等重点人群，逐村逐户进行全面排查，累计识别监测对象1.6万户5.3万人。

　　一户一策，精准帮扶。和攻坚期一样，每一个监测对象都有帮扶责任人，按照“缺什么、补什么”的原则，逐户精准帮扶。目前，全市13.5万户脱贫户和监测对象共享受帮扶措施44.5万个，确保有人管、管到位。

新生活 新希望

　　教育帮扶方面，实现义务教育阶段学生控辍保学目标动态清零；医疗帮扶方面，针对30种大病优化规范化救治措施，累计救助1.38万人；住房保障方面，常态化落实农房安全动态监测机制，去年改造危房247户，实现动态清零；兜底保障方面，累计保障农村低保15.97万人，保障农村特困供养人员24921人，做到应保尽保。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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