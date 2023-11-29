洛阳4个创新工作室成为“省级示范”

近日，省总工会发布通知，命名2023年河南省示范性劳模和工匠人才创新工作室，我市4个创新工作室入选。 近日，省总工会发布通知，命名2023年河南省示范性劳模和工匠人才创新工作室，我市4个创新工作室入选。 这些工作室分别是：中国一拖集团有限公司福莱格公司郭迎春创新工作室、中国船舶集团有限公司第七二五研究所崔永杰创新工作室、嵩县气象局李志锋创新工作室、国家税务总局洛阳市税务局周瑞彩创新工作室。 2023年以来，洛阳市各级工会坚持以创新引领发展，持续深化劳模和工匠人才创新工作室建设，着力打造富有洛阳特色的创新工作室联盟品牌，建立和培育了一大批注重精神传承、团队协作高效、工作开展有序、创新业绩突出、聚焦人才培养、社会效益显著的劳模和创新人才工作室，为加快推进现代化洛阳建设发挥了重要作用。 此次命名的河南省示范性劳模和工匠人才创新工作室，将分别获得5万元专项补助资金。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东）