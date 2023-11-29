洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳4个创新工作室成为“省级示范”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.18 08:21

　　近日，省总工会发布通知，命名2023年河南省示范性劳模和工匠人才创新工作室，我市4个创新工作室入选。

　　这些工作室分别是：中国一拖集团有限公司福莱格公司郭迎春创新工作室、中国船舶集团有限公司第七二五研究所崔永杰创新工作室、嵩县气象局李志锋创新工作室、国家税务总局洛阳市税务局周瑞彩创新工作室。

　　2023年以来，洛阳市各级工会坚持以创新引领发展，持续深化劳模和工匠人才创新工作室建设，着力打造富有洛阳特色的创新工作室联盟品牌，建立和培育了一大批注重精神传承、团队协作高效、工作开展有序、创新业绩突出、聚焦人才培养、社会效益显著的劳模和创新人才工作室，为加快推进现代化洛阳建设发挥了重要作用。

　　此次命名的河南省示范性劳模和工匠人才创新工作室，将分别获得5万元专项补助资金。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
        害怕长肉，午饭吃份鸡胸肉和水果蔬菜沙拉；晚上不想吃主食，做个酸奶拌水果麦片；想让头发变黑，没事吃点儿...
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
  • ·鱼刺卡喉喝醋软化？医生提醒：“土法”处理很危险
  • ·糖友吃水果别加热 冬季这样吃更靠谱
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 大雪！暴雪！洛阳新一轮降雪天气将至
  • 洛阳文化旅游职业学院二期项目即将开建
  • 洛阳部分城际公交和班线客车恢复运行
  • 校外培训有风险！洛阳市教育局发布寒...
  • 工商银行牵头银团向洛阳文旅集团发放...
  • 洛阳辖区高速均已恢复上站通行
  • 开年赶订单 “掘金”大市场【组图】
  • 发现受困流浪乞讨人员 请拨打110或622...
  • 马来西亚旅行商来洛踩线考察
  • 加足马力忙生产 争创首季开门红【组图】
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    洛阳三高强硬摊派家长购买宿舍床品？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605