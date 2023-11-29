洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳5G+XR元宇宙产业园即将正式运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.18 08:19
洛阳5G+XR元宇宙产业园外景 杨恒博 摄

　　自南向北越过建设路，在涧西区周山大道东侧，昔日的老旧红砖厂房搭载先进科技，如今换了模样——洛阳5G+XR元宇宙产业园将于本月21日正式运营。

　　眼前挺立的双层厂房，屋内是集VR娱乐、超影空间、光影俱乐部等于一身的一站式XR电竞娱乐综合体，屋外是绚丽色彩搭配青春时尚外观的标志性建筑，处处彰显着“未来已来”的美好风光，也为全市现代化产业高质量发展注入强劲动力。

　　从门口列阵迎客的“未来战士”，到赛博朋克风格的“龙门石窟”“白马寺”“天堂明堂”，再到聚焦各类虚拟现实体验，只需戴上眼镜便可瞬间穿越时空，或身着汉服漫步大唐盛景，或亲身感受龙门石窟岁月痕迹，或置身老君山远眺云海缥缈……在这里，一个个古今互相映照的全新“洛阳故事”正在借助元宇宙载体，焕发出全新活力。

　　作为数字经济与实体经济融合的高级形态，元宇宙可催生出各种新业态，有望成为驱动数字经济下一阶段高质量增长的新引擎。

游客在体验相关项目 杨恒博 摄

　　洛阳5G+XR元宇宙产业园项目占地面积约10130平方米，建筑面积约17500平方米，其中重点打造的SoReal洛阳·未来城科幻乐园占地面积7500平方米，建筑面积15000平方米，是目前国内最大的单体元宇宙综合科幻乐园。该项目符合“五新”产业特点，即新技术、新消费、新场景、新基建、新应用，综合运用5G+XR模拟载具、光影视效、边缘计算、数字耦合、数实融合等先进技术，其中20多项技术系业内首次使用，30多种业态系业内首次呈现，将构筑集国风文化、工业质感、未来科技于一身的新文旅新体验。

　　该项目合作方当红齐天集团成立于2015年，是国家级高新技术企业，以及2022年北京冬奥会、冬残奥会和党的二十大新闻中心XR体验提供方。

　　“我们将虚拟现实技术与洛阳文化特色进行充分融合，通过活化利用涧西工业遗产历史文化街区，突出‘古都风华科幻未来’主题，进一步推动洛阳成为极具魅力的青春活力之城。”当红齐天负责人表示。

　　值得一提的是，该项目以元宇宙线下应用场景为基础，积极引入上游全国载具、体感装置研发生产总部，推动载具研发、载具生产调试等相关领域的纵向延伸，以及深度识别、大空间定位技术、5G云渲染、AI+、先进传感器等技术横向打通,更好推动洛阳元宇宙产业链发展。同时，这里也将开启全省乃至全国项目加盟和产业布局。

　　“通过推动支撑元宇宙+沉浸式文旅体验载具设备的研发生产，我们初步实现了相关产业链条的延伸发展。围绕该项目，纵向上下游产业链条的连通，横向多业态、多技术、多模态的跨越合作已初步实现。”具体分包该项目的涧西区委常委、宣传部部长、副区长潘文武如是说。

　　目前，多地密集发布元宇宙及相关产业发展计划、措施和行动计划，争抢元宇宙产业赛道发展先机，这片尚待开垦和完善的数字空间将释放海量经济价值，谁能率先把握风口站稳脚跟，谁就将获得巨大先发优势。

　　随着5G+XR元宇宙产业园正式运营，洛阳已抢先一步！（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
    这些养生食物真养生吗？真相扎心了
        害怕长肉，午饭吃份鸡胸肉和水果蔬菜沙拉；晚上不想吃主食，做个酸奶拌水果麦片；想让头发变黑，没事吃点儿...
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
  • ·鱼刺卡喉喝醋软化？医生提醒：“土法”处理很危险
  • ·糖友吃水果别加热 冬季这样吃更靠谱
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 大雪！暴雪！洛阳新一轮降雪天气将至
  • 洛阳文化旅游职业学院二期项目即将开建
  • 洛阳部分城际公交和班线客车恢复运行
  • 校外培训有风险！洛阳市教育局发布寒...
  • 工商银行牵头银团向洛阳文旅集团发放...
  • 洛阳辖区高速均已恢复上站通行
  • 开年赶订单 “掘金”大市场【组图】
  • 发现受困流浪乞讨人员 请拨打110或622...
  • 马来西亚旅行商来洛踩线考察
  • 加足马力忙生产 争创首季开门红【组图】
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    洛阳三高强硬摊派家长购买宿舍床品？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605