洛阳5G+XR元宇宙产业园即将正式运营

自南向北越过建设路，在涧西区周山大道东侧，昔日的老旧红砖厂房搭载先进科技，如今换了模样——洛阳5G+XR元宇宙产业园将于本月21日正式运营。

洛阳5G+XR元宇宙产业园外景 杨恒博 摄

自南向北越过建设路，在涧西区周山大道东侧，昔日的老旧红砖厂房搭载先进科技，如今换了模样——洛阳5G+XR元宇宙产业园将于本月21日正式运营。

眼前挺立的双层厂房，屋内是集VR娱乐、超影空间、光影俱乐部等于一身的一站式XR电竞娱乐综合体，屋外是绚丽色彩搭配青春时尚外观的标志性建筑，处处彰显着“未来已来”的美好风光，也为全市现代化产业高质量发展注入强劲动力。

从门口列阵迎客的“未来战士”，到赛博朋克风格的“龙门石窟”“白马寺”“天堂明堂”，再到聚焦各类虚拟现实体验，只需戴上眼镜便可瞬间穿越时空，或身着汉服漫步大唐盛景，或亲身感受龙门石窟岁月痕迹，或置身老君山远眺云海缥缈……在这里，一个个古今互相映照的全新“洛阳故事”正在借助元宇宙载体，焕发出全新活力。

作为数字经济与实体经济融合的高级形态，元宇宙可催生出各种新业态，有望成为驱动数字经济下一阶段高质量增长的新引擎。

游客在体验相关项目 杨恒博 摄

洛阳5G+XR元宇宙产业园项目占地面积约10130平方米，建筑面积约17500平方米，其中重点打造的SoReal洛阳·未来城科幻乐园占地面积7500平方米，建筑面积15000平方米，是目前国内最大的单体元宇宙综合科幻乐园。该项目符合“五新”产业特点，即新技术、新消费、新场景、新基建、新应用，综合运用5G+XR模拟载具、光影视效、边缘计算、数字耦合、数实融合等先进技术，其中20多项技术系业内首次使用，30多种业态系业内首次呈现，将构筑集国风文化、工业质感、未来科技于一身的新文旅新体验。

该项目合作方当红齐天集团成立于2015年，是国家级高新技术企业，以及2022年北京冬奥会、冬残奥会和党的二十大新闻中心XR体验提供方。

“我们将虚拟现实技术与洛阳文化特色进行充分融合，通过活化利用涧西工业遗产历史文化街区，突出‘古都风华科幻未来’主题，进一步推动洛阳成为极具魅力的青春活力之城。”当红齐天负责人表示。

值得一提的是，该项目以元宇宙线下应用场景为基础，积极引入上游全国载具、体感装置研发生产总部，推动载具研发、载具生产调试等相关领域的纵向延伸，以及深度识别、大空间定位技术、5G云渲染、AI+、先进传感器等技术横向打通,更好推动洛阳元宇宙产业链发展。同时，这里也将开启全省乃至全国项目加盟和产业布局。

“通过推动支撑元宇宙+沉浸式文旅体验载具设备的研发生产，我们初步实现了相关产业链条的延伸发展。围绕该项目，纵向上下游产业链条的连通，横向多业态、多技术、多模态的跨越合作已初步实现。”具体分包该项目的涧西区委常委、宣传部部长、副区长潘文武如是说。

目前，多地密集发布元宇宙及相关产业发展计划、措施和行动计划，争抢元宇宙产业赛道发展先机，这片尚待开垦和完善的数字空间将释放海量经济价值，谁能率先把握风口站稳脚跟，谁就将获得巨大先发优势。

随着5G+XR元宇宙产业园正式运营，洛阳已抢先一步！（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦）