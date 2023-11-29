17日，市委书记江凌到西工区调研产业发展、城市提质、教育、安全生产等工作。他强调，要认真落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议部署要求，创新思维理念，发挥特色优势，积极主动作为，在现代化洛阳建设新征程中展现更大担当。

江凌到西工区调研时强调

创新思维理念发挥特色优势积极主动作为

在现代化洛阳建设新征程中展现更大担当

17日，市委书记江凌到西工区调研产业发展、城市提质、教育、安全生产等工作。他强调，要认真落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议部署要求，创新思维理念，发挥特色优势，积极主动作为，在现代化洛阳建设新征程中展现更大担当。

农机装备是洛阳重点发展的产业集群之一。一拖集团收获机具公司新研发的东方红大型高效谷物联合收割机填补国内大喂入量高端收割机空白，江凌给予肯定，并详细询问市场试验、特点优势、产业配套等情况，勉励企业积极适应新变化新需求，在改进驾驶室设计、提高时尚性等方面下功夫，增强驾驶舒适度，更好符合市场未来需求。在采埃孚一拖(洛阳)车桥公司、一拖大轮拖智能车间，江凌察看农机装备关键部件研发及生产情况，指出要着力做大做强龙头企业，坚持智能化发展方向，积极推进“三大改造”，努力提升生产效率，推出更多进口替代产品，不断提升农机装备产业规模能级。

西工区是全国义务教育优质均衡发展先行创建区。在红山实验小学，江凌了解学校办学特色，观看智慧教学演示，对广大教职工辛勤付出表示感谢。他勉励该校要落实立德树人根本任务，营造老师乐教、学生愿学的浓厚氛围，促进学生德智体美劳全面发展；要用好智慧教学手段，深化课堂教学改革，增强课堂趣味性互动性；要发挥好三级教师发展中心作用，丰富教研形式，不断提高教学质量。在西工区第一幼儿园，江凌察看特色功能区建设，勉励老师们更加注重性格培养和习惯养成，精心呵护好、培育好幼儿，让每一个孩子都能健康幸福、茁壮成长。

西工小街正在按照新中式风格进行改造提升，打造以“百年历史、小街记忆”为主题的特色街区。江凌实地察看改造进展，对进一步做好店招优化、街区设计、外立面微改造等工作提出要求。他强调，要准确把握商业街区建设新趋势，提升改造标准，做好引流策划，选准商业业态，完善配套功能，营造浓厚商业氛围和高品质消费场景，促进商贸消费提质扩容，全面提升西工商圈影响力。

江凌十分关注消防安全工作。在中州万达广场，他实地察看视频监控系统、消防设施配备、应急疏散通道建设等情况，指出要压实企业主体责任，认真研究商场市场消防安全管理规范，抓好安全设施建设管理，加强安全生产日常宣传，定期组织应急演练，从源头上消除安全隐患。要落实落细常态化安全隐患排查整治机制，在操作层面指导商户提升自防自救能力，有效预防各类火灾事故发生。

江凌还察看了城市阳台、国家合成生物创新中心洛阳成果转化示范基地、洛阳冷链物流中心等项目建设情况。

王军等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)