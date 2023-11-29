创新引领做示范 建设美丽新瀍河——访市委常委、瀍河区委书记陈功

既有篮球、乒乓球、卡丁车等项目释放“速度与激情”，也有露营地、咖啡馆、酒馆等设施营造“岁月静好”。最近，在瀍河区塔西社区体育公园项目建设现场，昔日“城市边角地”正变身为网红打卡地。本月底前其将建成投用的好消息，引得当地居民翘首以盼。

既有篮球、乒乓球、卡丁车等项目释放“速度与激情”，也有露营地、咖啡馆、酒馆等设施营造“岁月静好”。最近，在瀍河区塔西社区体育公园项目建设现场，昔日“城市边角地”正变身为网红打卡地。本月底前其将建成投用的好消息，引得当地居民翘首以盼。

“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议是一次主题鲜明、凝心聚力的大会，更加坚定了我们加快推动瀍河经济社会高质量发展的信心和决心。”日前，市委常委、瀍河区委书记陈功在接受记者专访时说。

陈功表示，瀍河区将贯彻好、落实好会议各项部署要求，坚持以创新引领发展，持续抓好市委“三项重点工作”、用好“三个重要抓手”，在推动文旅转型发展、老区连片改造提升、城乡融合发展上发挥“三个示范”作用，务实重干、砥砺奋进，不断开创更加温暖幸福、更高质量的美丽新瀍河建设新局面。

做好产业发展“大文章”。推进白马寺片区、铜驼暮雨历史街区风貌提升和业态升级，加强与全国头部文旅企业合作，不断提升文旅综合实力。加快中原美谷、联东U谷科技产业社区建设，推动双碳产业园等落地见效。纵深推进“万人助万企”活动，各级领导干部分包服务170家重点企业，培优扶强一批优质企业。梯次培育创新主体，建设重点实验室、企业研发中心等创新平台载体，推动创新平台载体总数达到77家。

夯实城乡融合“硬支撑”。以“两建设、三改造”为重点，全力推进金家街片区城市更新。以绿化“四化”为抓手，助力洛阳“北国花城”建设。以供排水一体化为牵引，统筹抓好户厕改造、村容村貌提升等工作，分级分类抓好“三村”创建，建设和美乡村。发展绿色循环农业，打造白马寺镇富硒时令果蔬品牌。

擦亮民生福祉“新底色”。以邻(乡)里中心带动辖区7个中心深度融合，打造“一刻钟便民圈”。加快推进翟泉小学宿舍改造等项目，持续增加优质教育资源供给。深化卫生服务中心公有化改革，推动优质医疗资源进社区、进小区、进邻里中心。开展精准化订单式就业培训，实现群众靠技能增收。深入践行“四下基层”，为基层主动服务、为群众排忧解难。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李志超 邓佳英）