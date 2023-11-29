洛阳纪检监察机关：监督护航城市功能品质提升

2023年，全市纪检监察机关坚持践行以人民为中心的发展思想，聚焦城市提质“351”工作举措，在城市功能完善和品质升级等方面主动作为、精准监督，有力保障人居环境提升、公共服务优化、发展活力凝聚，不断促进洛阳高质量发展。

2023年，全市纪检监察机关坚持践行以人民为中心的发展思想，聚焦城市提质“351”工作举措，在城市功能完善和品质升级等方面主动作为、精准监督，有力保障人居环境提升、公共服务优化、发展活力凝聚，不断促进洛阳高质量发展。

站位中心大局，助力城市颜值提升

市纪委监委把监督推动城市提质作为推进政治监督具体化、精准化、常态化的抓手，成立高质量创建全国文明城市暨城市提质工作监督问责领导小组，印发《洛阳市纪委监委监督保障高质量创建全国文明城市暨城市提质工作五项措施》，紧盯“五大专项行动”114个项目和“两建设、三改造”972个项目落实进展情况开展督导检查，以有力监督助推城市旧貌换新颜。

基础设施建设是扮靓城市容颜的重要部分。洛宁县纪委监委围绕重大基础设施建设、社区服务设施建设等51个城市提质项目建立突出问题整改监督台账，以清单化监督压实28个成员单位主体责任，督促完成供排水管网改造、河道清护等120个民生基础设施项目建设。宜阳县纪委监委紧盯建设项目立项审批、招标投标、建设速度和质量等关键环节，围绕工作效能、职责履行、问题解决等开展全方位、全流程监督，发现并督促整改项目推进缓慢、投资完成率低等问题10余个。

老旧小区改造是“改”出新颜值、“造”福千万家的民生工程。孟津区纪委监委通过建立跟进式监督台账、发放工作提示函等方式，督促相关单位科学制订改造方案，并针对项目建设、验收、资金和物业管理等方面问题开展一线监督，有效助力了老旧小区改造廉洁高效推进。

全市各级纪检监察机关充分发挥“室组地”联动监督机制作用，联合文明城市创建、城市提质工作牵头部门，对城市提质项目建设中工程设计、招标施工、结算验收等关键环节开展监督检查746次，发现并督促整改问题1636个，促使相关职能部门压紧压实主体责任，及时发现问题、纠正偏差，切实把惠民利民的好事办成、实事办好。

坚持问题导向，添彩百姓幸福生活

城市提质，不仅要提升城市颜值，更要提升城市功能品质。市纪委监委紧盯城市提质工作中群众急难愁盼问题，以小切口监督推动全市公共服务品质升级，使群众就近享有优质均衡的公共服务。

不出社区就能享受便利服务，是社区居民的热望。西工区纪委监委监督助力王城路街道行署路社区通过组团连片改造、盘活社区闲置资源、引入新型业态等方式，形成包括幼儿园、医院、银行、超市、文化场馆等285家服务机构在内的15分钟便民生活圈，有效满足社区居民多元化公共服务需求，被确定为全国完整社区建设试点。

“停车难”是城市发展过程中的痛点、难点。栾川县纪委监委紧盯中心城区、老旧小区及学校、医院等重点区域停车位紧缺、管理混乱等问题，督促相关职能部门新建改建停车场6处，增加停车位385个，增设特殊时段临时停车位3027个，从“停车难”变为“放心停”。

加装电梯，让幸福生活“一键直达”。洛龙区纪委监委以监督推动龙兴小区改造融资、建设、运营难题顺利解决，群众满意率达100%。涧西区纪委监委督促社区运用“小微网格+党建”模式，破解滨河新村小区群众加装电梯意见不统一、小区管线布局复杂等问题，在102个单元加装45部电梯，惠及630户居民。