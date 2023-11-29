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“金遇文旅 融汇洛阳”2024金融机构走进洛阳文旅特别活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.16 22:01

“金遇文旅 融汇洛阳”2024金融机构走进洛阳文旅特别活动举行
江凌、徐衣显与中国工商银行河南省分行党委书记、行长邹平举行工作会谈

　　16日，“金遇文旅 融汇洛阳”2024金融机构走进洛阳文旅特别活动举行，进一步深化政银企合作，打通文旅资本融通新渠道，赋能洛阳文旅高质量发展。

　　签约仪式上，洛阳文旅集团分别与工商银行牵头的银团机构和洛银金租签署合作协议，携手推动新文旅产业发展；洛阳轨道集团与工商银行签署合作协议，共同助力城市综合交通体系建设。

　　签约仪式后，市委书记江凌、市长徐衣显与中国工商银行河南省分行党委书记、行长邹平一行举行工作会谈，代表市委市政府向工商银行长期以来关心支持洛阳发展表示衷心感谢。他们表示，近年来，洛阳认真贯彻落实中央和省委决策部署，经济运行呈现稳中向好、稳中提质、稳中蓄势的发展态势，特别是坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，着力打造全国沉浸式文旅目的地，洛阳文旅火爆出圈，城市热度持续攀升。作为国有大行，工商银行实力雄厚、业绩斐然，多年来聚焦洛阳发展所需，不断加大对重点领域、重大项目等信贷支持，为洛阳高质量发展提供了强有力的金融支撑。希望工商银行持续发挥优势，针对产业发展、城市提质、乡村振兴、文旅融合等重点领域，创新金融产品，提升合作层次，实现互利共赢发展。洛阳将优化金融生态环境，完善风险防控机制，一如既往支持工商银行在洛扩大业务。

　　邹平表示，洛阳是中原城市群副中心城市和历史文化名城。工商银行对洛阳发展充满信心，将深刻把握金融工作的政治性、人民性，充分发挥“融资、融智、融商”综合优势，主动融入洛阳发展大局，全力保障融资供给，全力支持文旅发展，全力做好综合服务，努力当好现代化洛阳建设的金融主力军。

　　活动期间，洛阳文旅集团、洛阳文保集团、洛阳龙门旅游集团推介了隋唐洛阳城片区、龙门片区等重大文旅项目。银企各方将进一步深化沟通合作，共同探索“金融+文旅”融合发展新模式。

　　工商银行、交通银行、中原银行、农业银行、邮储银行等金融机构代表，市领导王军、王国辉等参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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