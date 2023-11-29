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粮食总产48.3亿斤！2023年洛阳粮食实现稳产丰产
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.16 18:42

　　春华秋实，不负耕耘。日前，洛阳市农业农村部门公布2023年粮食和重要农产品生产数据：洛阳全年粮食总产48.3亿斤，蔬菜及食用菌产量286万吨，生猪和牛羊饲养量稳步提升，有力有效保障了粮食安全和重要农产品供给。

　　这是一份来之不易的丰收答卷。去年，洛阳上下克服自然灾害等不利因素影响，抢夏粮、抓秋粮，粮食生产整体实现稳产丰产，肉蛋奶、蔬菜等生产能力稳中有进，为促进农民增收、保持经济稳中向好态势筑牢了“压舱石”。

　　稳面积、增单产是保障粮食丰收的两大因素。去年，洛阳全年粮食生产面积744.75万亩，保持稳中有增。一方面，各地积极推进间套复种、整改复耕，加强撂荒地治理，挖掘面积潜力；另一方面，全力推进高标准农田建设，大力推广农业生产良种良法，年度实施高标准农田建设项目14.8万亩，良种覆盖率97%以上。

　　为充分调动农民种粮积极性，洛阳牢固树立富民导向，以提高亩均效益为目标，创新实践并大力推广特色种植模式，让农民有干劲、有钱赚。比如，新安推广“麦椒芝麻豆”产业发展模式，每亩综合收益6000元以上；汝阳县小店镇推广红薯、萝卜、土豆轮作模式，综合收益大幅提升；伊川县联合北大荒集团，谋划实施总面积25.8万亩的乡村振兴示范区，探索出了以产业振兴带动乡村全面振兴新路子。

　　“菜篮子”里装着大民生。在抓好粮食生产的同时，洛阳树立大农业观、大食物观，统筹抓好牛羊养殖、特色果蔬等富民产业发展，生猪饲养量达326万头，牛羊饲养量分别达到51.85万头和171.1万只，确保人民群众的“菜篮子”里瓜果菜、肉蛋奶齐全充足。

　　粮食安全是“国之大者”。洛阳市农业农村局负责人表示，2024年，洛阳将坚决扛稳粮食安全政治责任，确保粮食播种面积稳定在744万亩以上、蔬菜面积稳定在100万亩以上，新建高标准农田30万亩以上，真正把饭碗牢牢端在自己手上，让群众的“粮袋子”“菜篮子”“肉案子”“果盘子”更加丰盈。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 王洪涛 张君 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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