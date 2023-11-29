洛阳市委常委会召开会议

15日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究城市提质、优化营商环境等工作。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究城市提质、优化营商环境等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 孙延文列席

15日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究城市提质、优化营商环境等工作。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，孙延文列席会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，深入学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，深刻把握习近平总书记关于反腐败斗争形势的重大判断和深入推进党的自我革命“九个以”的实践要求，深化标本兼治、系统施治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续保持惩治腐败高压态势，着力铲除腐败问题产生的土壤和条件，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，为现代化洛阳建设提供坚强保障。要深入学习贯彻习近平总书记对政法工作作出的重要指示，坚持党的绝对领导，坚持和发展新时代“枫桥经验”，建好用好乡里中心和邻里中心，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，以高水平安全保障高质量发展。

会议传达全省城市工作暨土地保护利用工作会议精神，通报我市全国文明城市测评情况，听取城市提质2024年工作谋划情况汇报。会议强调，要坚持以文明城市创建统领城市提质，对标全国文明城市测评体系，更加注重思想政治引领和思想道德建设，更加注重人民群众的实际感受，以问题为导向补短板强弱项，实现文明创建与城市提质深度融合、互促并进。要抓实城市提质重点项目，因时因势做好项目市场化谋划，积极对接政策性资金，建立完善项目推进机制，不断提升城市功能品质。要坚持城市提质和城市经济一体谋划推进，抓好特色商业街区、科技产业社区建设，大力发展楼宇经济、平台经济等新业态，着力以城市提质支撑城市经济，以城市经济带动城市提质。要创新思维理念，解决好安置房建设、问题楼盘化解、产城脱节等问题，不断增强城市承载力竞争力。

会议通报我市参加全省营商环境评价情况，研究优化营商环境工作。会议指出，要把转变干部思维理念作为优化营商环境的重要抓手，强化“政府部门围着企业转”的理念，多从企业角度看问题做决策，以理念之变引领发展之变。要深化营商环境综合配套改革，统筹做好行政审批制度、要素市场化配置、司法体制等领域改革，着力打造一流营商环境。要加强产业生态建设，做好要素保障，提升产业链完整度，健全商协会组织，进一步降低企业生产成本、激发企业发展活力。要完善服务企业机制，深入开展“万人助万企”，及时协调解决企业实际问题，不断提升企业获得感和满意度。

会议审议《洛阳市重大事故隐患排查治理责任追究暂行规定》。会议强调，要深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示，坚持安全第一、预防为主，牢固树立“把隐患当事故”理念，强化政府主导，发挥专家作用，全面压实生产经营单位主体责任，进一步明确煤矿、非煤矿山、危险化学品、人员密集场所等重点领域安全生产标准，及时发现和整治重大事故隐患，切实加大责任追究力度，坚决防范遏制重特大事故发生，确保人民群众生命财产安全。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、陈功出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)