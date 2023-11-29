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大力推进新型工业化 加快培育新质生产力——访市工业和信息化局党组书记、局长魏斌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.15 08:21

　　中州时代建设“满弦开弓”，核心厂房如期封顶，整体项目正全力冲刺今年下半年投产目标；百万吨乙烯强夯工作过半，下游产业链“朋友圈”不断扩大……站上风口的河洛大地，产业转型活力十足，产业链群动能澎湃。

　　“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议对加快构建现代产业体系、做大做强产业集群进行了全面部署。全市工信系统将聚焦重点产业链群建设，着力抓好‘三大改造’、项目建设和企业培育，大力推进新型工业化，加快培育新质生产力。”日前，市工业和信息化局党组书记、局长魏斌在接受洛报融媒记者专访时表示。

　　做大做强产业链群，提升产业发展能级。加快推进5大先进制造业集群17条优势产业链建设，落实“链长+专班”工作推进机制，发挥“链主+协会”引领整合功能，政企携手推动产业发展壮大。做强材料、装备两大千亿级支柱产业，推动新型材料产业优势再造、先进装备制造产业高端转型，巩固产业优势地位。做大新能源电池、光电、航空装备、机器人等战略性新兴产业，支持优势企业发展和延链补链强链，打造产业发展新优势。坚持前瞻布局、系统谋划，做优人工智能、元宇宙、生物医药等未来产业，培育新的增长点。力争2024年17条产业链营收达4600亿元。

　　抓好“三大改造”，增强产业发展内生动力。以数字化转型为引领，加快实施“一转带三化”，推动产业链全链式改造，2024年实施“三大改造”项目500个以上，年度投资450亿元。开展企业数字化转型梯度培育，分类分级实施转型改造，争创国家中小企业数字化转型城市试点。坚持以科技创新引领产业升级，高标准建设科技产业社区，做大一批科技型中小企业。

　　抓好工业项目建设，增强产业发展后劲。健全项目动态管理机制，加强周调度、月通报、季观摩，持续掀起项目建设热潮。发挥重大项目牵引功能，加快建设百万吨乙烯、中州时代产业基地两个百亿级龙头项目，推动58个总投资598亿元的配套项目尽快落地开工。2024年实施超千万元工业项目700个，年度投资750亿元，夯实产业发展项目基础。

　　抓好优质企业培育，做大做强市场主体。强化“工信部门围着企业转”意识，加强差异化扶持培育，帮助企业解困增效，打造优质企业发展雁阵。对成长性好的头部企业实施提质倍增培育计划，对优质存量企业支持其做大增量，对中小企业加强“专精特新”培育，形成梯度培育格局，引导中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化发展道路。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李航）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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