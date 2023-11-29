聚焦文旅促发展 务实重干开新篇——访老城区委书记赵书政

日前，洛邑古城一期续建项目加快推进，以青灰色为主基调的建筑群景观风貌展现，既体现传统韵味，又融入现代城市功能，着力打造新文旅“打卡地”。

日前，洛邑古城一期续建项目加快推进，以青灰色为主基调的建筑群景观风貌展现，既体现传统韵味，又融入现代城市功能，着力打造新文旅“打卡地”。

老城区委书记赵书政表示，该区将认真贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，聚焦文旅强区战略，扭住重点、找准抓手，攻坚克难、务实重干，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”贡献老城力量。

建设文旅强区，实现出圈出彩。把新文旅产业作为主攻方向，所有工作从文旅标准出发、向文旅产业靠拢，推动洛邑古城持续火爆并创建4A级景区，打造旅游名片，建设国际新文旅目的地，力争2024年接待游客超过3500万人次，旅游综合收入超过250亿元。

打造地标工程，展现城市形象。全力建设3平方公里的洛邑古城，加快推进道尊街启动区、府文庙、城隍庙等片区项目，抓好建春门、东南角楼、西南角楼等重要节点和九都路风貌提升、天枢东路征迁建设、玄武门遗址征迁等工程，确保洛邑古城一期续建项目春节前部分投入运营，翠云阁“十一”建成开放。

壮大文旅产业，做优城市经济。以市委关于新文旅“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”要求为引领，以汉服体验、剧本娱乐、研学旅行、高端民宿等业态为抓手，以《风起洛阳》VR体验等项目为载体，培育平台经济、文娱旅游、国货“潮品”等消费增长点，创建国家级非遗特色街区，力争全年地区生产总值增长7%。

加强市场管理，提升旅游服务。将2024年作为“旅游服务提升年”，聚焦“吃、住、行、游、购、娱”，落实好“安、顺、诚、特、需、愉”，改善游客旅游体验；对照一流旅游城市的标准，做好城市规划、建设、管理、运营，让游客在老城吃得放心、玩得开心、住得安心。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫）