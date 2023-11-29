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以更实更优更精准举措扛起市场监管责任担当——访市市场监管局党组书记、局长吉建宾
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.13 08:48

　　近日，在市民之家的市场监管业务办理区域，申请开办企业的市民将身份证插入智能审批一体机，按照提示完成相关操作，一套崭新的营业执照正副本就打印好了，全程只需要10分钟。

　　依托全市一枚印章管审批制度创新，洛阳大幅降低市场准入门槛，激发创业干事热情。2023年，全市经营主体总量72万余户，同比增长3.73%。

　　“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议指出，必须扭住重点、找准抓手，在稳增长、促转型中不断开创高质量发展新局面。”市市场监管局党组书记、局长吉建宾表示，该局将以更实、更优、更精准举措，扛起市场监管高质量发展的责任担当。

　　聚焦科技创新引领产业升级，抢占产业发展新赛道。强力推进质量强市、知识产权强市、标准洛阳建设，在省政府质量工作考核中保持A级等级。促进高效益知识产权运用，成功创建国家知识产权强市建设示范城市。在先进制造、乡村振兴和公共服务等领域开展标准化项目建设，完成国家标准和行业标准制定修订40项以上，率先编制国内汉服设计及服务团体标准，引领国内汉服发展潮流。

　　聚焦企业所急所盼精准施策，主动帮助企业解困增效。持续打造市场化法治化营商环境，培育壮大经营主体。拓展电子营业执照应用范围，推进涉企电子证照、服务信息一体化，“一企一照一码”应用。强化“政府部门围着企业转”意识，为企业提供上门技术帮扶，提高产品质量合格率，开展小微企业质量认证提升行动，扩大质量管理体系认证覆盖面。

　　聚焦有效防范化解重大风险，严守食品、药品、特种设备、重要工业产品质量“四大安全”底线。深化食品安全放心工程建设三年攻坚行动，盯牢“网红餐厅”和外卖平台，推进线上线下同质同标。全面推进药品重点品种追溯，增加燃气相关产品、老年儿童用品抽查数量种类，增强重大节会特种设备安全保障服务能力。

　　聚焦重点消费领域提质发展，丰富消费维权服务站功能。推动消费纠纷在线和解，打造100家ODR(在线消费纠纷解决)企业、100家线下无理由退货示范店。加强重点行业反不正当竞争执法，扩大12315消费投诉平台公示覆盖面，增进商家与消费者互信。深入开展放心消费创建，确保放心消费市场主体数量质量位居全省前列。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 陈翔）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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