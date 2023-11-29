全力以赴抓发展 务实重干谱新篇——访西工区委书记王进

日前，在位于洛阳生物医药产业园的国家合成生物技术创新中心洛阳成果转化示范基地内，研发人员正在进一步优化全流程工艺。“随着关键技术服务平台的建成投用，一批高值化合物生物合成技术成果将实现落地转化，助力洛阳合成生物产业迎风发展。”西工区委书记王进说。

日前，在位于洛阳生物医药产业园的国家合成生物技术创新中心洛阳成果转化示范基地内，研发人员正在进一步优化全流程工艺。“随着关键技术服务平台的建成投用，一批高值化合物生物合成技术成果将实现落地转化，助力洛阳合成生物产业迎风发展。”西工区委书记王进说。 日前，在位于洛阳生物医药产业园的国家合成生物技术创新中心洛阳成果转化示范基地内，研发人员正在进一步优化全流程工艺。“随着关键技术服务平台的建成投用，一批高值化合物生物合成技术成果将实现落地转化，助力洛阳合成生物产业迎风发展。”西工区委书记王进说。 王进表示，西工区将认真贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，全力以赴抓发展，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，扭住“三项重点工作”，聚焦先进制造、商业街区、楼宇经济等重要方向，聚力产业创新、文商旅融合、整街连片等重点，务实重干谱新篇，加快建设活力西工、智慧西工、幸福西工。 聚力产业创新，加快构建现代化产业体系。坚持以科技创新引领产业升级，加快推进合成生物产业园等创新载体建设，全力推动高新技术企业增长实现新突破，持续提升创新平台能级；坚定以发展先进制造为主攻方向，聚焦智能装备、生物制造、数字经济、现代物流等产业方向，着力打造优质企业雁阵。 聚力文商旅融合，不断构筑城市经济新优势。充分发挥商贸消费、楼宇经济等基础优势，以西工小街民初印象风貌街区为引领，完善提升“一轴一线串联三街区”空间布局，全面构建“一区、两带、七圈、七街”服务业发展格局；加快建设西工地文商旅步行街，统筹推动消费新业态布局、“西工转转”文商旅平台建设、“老字号”品牌集聚；实施“以楼聚产”工程，培育壮大平台经济、直播电商、科技服务等业态，全面提升楼宇经济发展水平。 聚力整街连片，着力绘就美好生活新画卷。坚持整街连片改造提升总体思路，全力推进城市阳台、火车站金谷园等重点片区改造提升，持续实施中心城区综合服务配套能力系统提升工程，统筹抓好城中村改造、城市“微改造”等，着力推进公共服务进社区；深入实施乡村振兴“151”工作举措，以红山小镇建设为统领，加快构建城乡融合、产城融合发展新格局。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王向南）