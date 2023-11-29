洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全力以赴抓发展 务实重干谱新篇——访西工区委书记王进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.13 08:45

　　日前，在位于洛阳生物医药产业园的国家合成生物技术创新中心洛阳成果转化示范基地内，研发人员正在进一步优化全流程工艺。“随着关键技术服务平台的建成投用，一批高值化合物生物合成技术成果将实现落地转化，助力洛阳合成生物产业迎风发展。”西工区委书记王进说。

　　王进表示，西工区将认真贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，全力以赴抓发展，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，扭住“三项重点工作”，聚焦先进制造、商业街区、楼宇经济等重要方向，聚力产业创新、文商旅融合、整街连片等重点，务实重干谱新篇，加快建设活力西工、智慧西工、幸福西工。

　　聚力产业创新，加快构建现代化产业体系。坚持以科技创新引领产业升级，加快推进合成生物产业园等创新载体建设，全力推动高新技术企业增长实现新突破，持续提升创新平台能级；坚定以发展先进制造为主攻方向，聚焦智能装备、生物制造、数字经济、现代物流等产业方向，着力打造优质企业雁阵。

　　聚力文商旅融合，不断构筑城市经济新优势。充分发挥商贸消费、楼宇经济等基础优势，以西工小街民初印象风貌街区为引领，完善提升“一轴一线串联三街区”空间布局，全面构建“一区、两带、七圈、七街”服务业发展格局；加快建设西工地文商旅步行街，统筹推动消费新业态布局、“西工转转”文商旅平台建设、“老字号”品牌集聚；实施“以楼聚产”工程，培育壮大平台经济、直播电商、科技服务等业态，全面提升楼宇经济发展水平。

　　聚力整街连片，着力绘就美好生活新画卷。坚持整街连片改造提升总体思路，全力推进城市阳台、火车站金谷园等重点片区改造提升，持续实施中心城区综合服务配套能力系统提升工程，统筹抓好城中村改造、城市“微改造”等，着力推进公共服务进社区；深入实施乡村振兴“151”工作举措，以红山小镇建设为统领，加快构建城乡融合、产城融合发展新格局。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王向南）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃得不对 咳嗽加倍
    吃得不对 咳嗽加倍
    吃得不对 咳嗽加倍
        为啥天天咳嗽老不好？为啥咳嗽已经停了两三天，突然又咳起来？为啥白天不怎么咳嗽，到了晚上就咳得难以入眠...
  • ·为她点赞！公交车上救人的“长发美女”找到了
  • ·3斤多的早产宝宝，满月后手术“修心”
  • ·天冷觉得膝盖发凉有办法缓解吗
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 提醒！24小时身份证自助办理机暂停使用
  • 洛阳今明两天晴暖 下周将迎雨雪降温
  • 徐衣显到汝阳县调研主题教育开展及县...
  • 玄武门遗址保护展示工程工期多久？洛...
  • 隋唐洛阳城天街遗址保护展示提升工程...
  • 为她点赞！公交车上救人的“长发美女...
  • 注册资本金须达到3000万才能安装充电...
  • 哈尔滨太远去不了？冻梨在家也能做
  • 街头竖立这些广告牌是否合法？老城区...
  • 乘风起势 奋进洛阳丨青年友好篇：俊彩...
    		•
    百姓呼声
    洛阳老年友善医疗机构有哪些优惠政策？
    北大街玄武门大街口公交候车处被植绿占
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    黄河岸普通鵟

    休闲

    摘星

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605