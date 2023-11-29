隋唐洛阳城天街遗址保护展示提升工程加速建设

12日上午，在位于洛阳市洛龙区的隋唐洛阳城天街遗址保护展示贯通提升工程项目上，工匠师傅们正加紧建设坊门、坊墙、望楼等御道外侧工程，奋力冲刺项目建设节点目标。

12日上午，在位于洛阳市洛龙区的隋唐洛阳城天街遗址保护展示贯通提升工程项目上，工匠师傅们正加紧建设坊门、坊墙、望楼等御道外侧工程，奋力冲刺项目建设节点目标。

隋唐洛阳城是洛阳最具核心竞争力的文旅品牌。作为洛阳创新大遗址保护模式、打造国家遗址公园3.0版的重要标志性工程，同时也是洛阳打造沉浸式文旅目的地的重要抓手，总投资约4.28亿元的隋唐洛阳城天街遗址保护展示贯通提升工程，自开建以来一直备受关注。

“《大业杂技》记载隋朝天街阔一百步。据估算,当时天街宽约140米，迄今也算是世界古都规格最高的主干道。”洛阳文保集团副总经理畅伟峰介绍，该项目全长约3.2公里，宽度为142米，采取地面标识和格局展示等多种形式对遗址进行保护展示，对恢复洛阳古都历史中轴线气象、叫响“盛世隋唐”品牌具有重要意义。

根据规划，项目分为两期实施，一期建设宽34米的天街御道及两侧绿化等工程；二期建设坊门、坊墙、百戏棚、望楼以及水渠景观等相关建筑。

自主题教育开展以来，洛阳文保集团认真落实“大攻坚、见实效、建新功”专项行动部署要求，推动隋唐洛阳城天街遗址保护展示贯通提升工程提质提效跑出“加速度”。目前，项目一期全面进入收尾阶段；项目二期预计春节前实现滨河南路以南段全部完工，全力冲刺2024年牡丹文化节前全部完工目标。

尤为一提的是，天街遗址保护展示贯通提升工程在保护展示遗址的同时，还在天街两侧区域科学布局文化体验、体育运动、研学旅行、城市露营、剧本娱乐等文旅业态，在真实传达历史格局、塑造城市未来文化空间的融通中，将中轴线仪式性和隋唐外郭城沧桑氛围统合一体，营造沧桑野趣的自然氛围，打造洛阳沉浸式文旅产业又一张靓丽名片。

“把文物保护与城市更新、乡村振兴等统筹起来，既实现了让文物活起来的目标，又让游客沉浸式体验大遗址之美。”畅伟峰表示，将落实好“大攻坚、见实效、建新功”专项行动部署要求，在确保项目建设提质提速的同时，持续强化场景意识，创新运营模式，营造受年轻人欢迎的沉浸式体验氛围，为推动洛阳新文旅高质量发展提供最重要载体和支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 实习生 刘艺璇 胡文哲 文/图)