科学规划 合理布局 强化运营 以高质量发展推动主题教育见行见效

昨日，市委常委、宣传部部长徐超文深入主题教育“大攻坚、见实效、建新功”分包项目进行督导调研。

昨日，市委常委、宣传部部长徐超文深入主题教育“大攻坚、见实效、建新功”分包项目进行督导调研。

徐超文先后到黄河流域非物质文化遗产保护展示中心、城市文化客厅项目，实地察看建设进度，详细了解空间布局、业态设置及招商运营工作推进情况，针对项目建设中的难点堵点问题提出意见建议。

徐超文强调，要深入贯彻落实市委主题教育“大攻坚、见实效、建新功”行动部署要求，以项目攻坚为着力点，强化节点意识，有效破解难题，推动重点项目及早交付、尽快投用，以高质量发展推动主题教育见行见效。要坚持规划先行，科学利用空间环境，统一项目整体风貌，完善基础设施配套，合理优化业态分布，做到资源利用最大化、呈现效果最优化。要聚焦青年群体消费需求，学习借鉴先进地区经验做法，突出洛阳文化特色，创新打造文化氛围浓、参与感强的沉浸式体验场景，营造青年友好的聚合空间。要强化运营前置理念，因地制宜、因需而设，植入多元消费业态，引入优秀运营团队，探索适合洛阳本土的运营模式，确保项目主题突出、特色鲜明、常态长效，打造具有洛阳特色文化标识的文商旅一体化潮流打卡地。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)