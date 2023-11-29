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打造工业型历史文化名城 减污降碳协同增效“洛阳样板”——访市生态环境局党组书记、局长吴劲松
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 08:16

　　日前，生态环境部公布第一批城市和产业园区减污降碳协同创新试点名单，洛阳市入选试点城市。

　　“我们将认真贯彻市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，把新使命、新要求落实到生态环境保护工作的各个方面。”日前，市生态环境局党组书记、局长吴劲松表示，全市生态环境系统将以减污降碳协同创新试点城市建设为总抓手，扎实开展推动生态环境质量稳定向好三年行动，持续打好污染防治攻坚战，不断强化黄河流域生态保护，着力打造绿色低碳产业链，努力打造工业型历史文化名城减污降碳协同增效“洛阳样板”。

　　聚焦管理协同，建立减污降碳协同管理格局。成立试点城市建设工作领导小组，结合碳达峰、碳中和，统筹推进试点建设工作。建立减污降碳协同增效调度评价机制和评价指标体系，定期开展综合调度分析。开展减污降碳协同创新政策创新，探索将减污降碳管理要求纳入“三线一单”、排污许可等环境管理体系。优化促进绿色发展价格政策，严格落实差别化电价、水价等能源资源价格政策，加大对减污降碳协同较好企业支持力度。加强试点建设资金保障，推动成立环投公司，重点支持减污降碳项目。

　　聚焦领域协同，打造多领域多层次试点示范。持续推进工业企业“三大改造”，建设一批重点行业“双近零”标杆企业，探索开展工业产品碳污分类管理“碳标签”实践。推动生态领域固碳增汇。探索开展生态改善、环境扩容、碳汇提升等方面效果综合评估，提升森林生态系统碳汇与净化功能。推动旅游行业碳普惠试点，以旅游景区为重点，开发旅游碳普惠方法学，建立绿色回收等应用场景，实施大型活动碳中和行动。

　　聚焦能力协同，加快补齐减污降碳能力短板。加强统计监测能力建设，提升温室气体排放基础数据统计能力，做好全市重点领域碳排放核算工作。构建重点减排工程减污降碳协同数据库，优化重点减排工程实施路径。加强减污降碳协同创新技术研发，探索降碳与治气治水治废等协同创新解决方案，优化治理工艺和技术路线，设立资金鼓励引导企业增加对减污降碳协同技术研发投入，推动减污降碳协同创新科技成果落地转化。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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