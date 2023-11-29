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真抓实干谋发展 奋勇争先谱新篇——访涧西区委书记、高新区党工委书记谢峰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 08:16

　　位于浅井南路的中航光电科技产业社区工地内车辆穿梭、桩机紧张施工，综保区内麦斯克年产360万片硅外延片项目厂房主体已建至二层……当下，涧西区项目建设如火如荼。

　　“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议目标振奋人心、思路明确清晰、措施扎实有力。”日前，涧西区委书记、高新区党工委书记谢峰在接受洛报融媒记者专访时说，将锚定“重振涧西区、重塑高新区”总目标，坚持稳中求进工作总基调和“产业兴区、创新引领”总策略，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，深入实施“八大提升行动”，抓项目、重创新、促转型，以高质量发展的良好成效展现勇挑大梁的应有担当。

　　聚焦项目建设稳增长。坚持“项目为王”，不断扩大投资稳增长。大抓“三个一批”，加快实施中航光电高端互连科技产业社区等138个产业项目、涧河沿线片区改造等80个城建项目、五龙沟农文旅综合体等74个乡村振兴和民生项目，确保2024年度完成投资300亿元以上。围绕重点产业链开展精准招商，全年引进亿元以上项目不少于25个，其中超10亿元项目5个以上。

　　聚焦产业发展固根基。围绕“四新一装备”产业，突出先进农机装备、电子功能材料等细分领域，持续做优存量、扩大增量、激活变量。实施70个“三大改造”项目，做好“腾笼换鸟”，促进传统产业扩容提质。紧盯新能源、新材料等风口产业，强化链式招商、基金招商，加快新兴产业聚链成群。加快创新主体倍增、创新平台培育和科技成果转化，突出科技创新引领，催生一批新产业、新项目。树立“政府围着企业转”的服务理念，营造良好发展环境。

　　聚焦城市提质扩能级。打造宜居宜业活力城区，让老旧城区换新貌、强功能、提品质。突出“两建设三改造”，完成2000年前建设的老旧小区改造，实施武汉南路等6条断头路打通工程，多措并举解决停车难、充电难问题，妥善安置征迁群众。加快上海市场步行街建设，新建元宇宙及“谷水汇”特色商业街，推动广州市场步行街环境提升、业态更新、模式创造，争创国家级示范街区。以城市更新推进城市经济发展，加快培育工业设计、金融服务、低碳循环等特色商务楼宇，围绕“工业遗产+”培优新文旅，吸引更多年轻群体。以邻里中心建设为抓手强化公共服务供给，以“五星”支部创建和“三自”组织培育为抓手提升基层治理水平。

　　聚焦乡村振兴促共享。发展近郊特色种植，与万邦物流、丹尼斯签订订单协议，盘活乡村资源，创新“城市合伙人”产业发展模式，促进群众增收致富。加快通村通组道路建设，实施“治理六乱、开展六清”活动，完善常态化卫生保洁机制，提升农村人居环境。推进街道卫生服务中心建设，深化医疗联合体建设，实现标准化卫生室全覆盖。不断提升农村养老工作水平，深化社区居家养老服务。深化集团化办学改革，优化教育资源布局，推进教育信息化工程，让乡村共享优质公共服务。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 董洁）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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