11日，全市坚持和发展新时代“枫桥经验”深化“三零”创建推进“三清两建”工作会议召开。会前，市委书记江凌会见了我市坚持和发展新时代“枫桥经验”的先进典型代表。

全市坚持和发展新时代“枫桥经验”深化“三零”创建推进“三清两建”工作会议召开

江凌会见先进典型代表 杨骁参加

11日，全市坚持和发展新时代“枫桥经验”深化“三零”创建推进“三清两建”工作会议召开。会前，市委书记江凌会见了我市坚持和发展新时代“枫桥经验”的先进典型代表。

江凌代表市委市政府向受表扬的先进典型表示祝贺，并通过他们向辛勤工作在基层一线的同志们表示诚挚问候和衷心感谢。他说，一个地方发展，离不开稳定的社会环境；百姓安居乐业，离不开有效的基层治理。希望大家深入学习领会习近平总书记重要指示精神，坚持和发展新时代“枫桥经验”，总结经验、发扬成绩、再接再厉，努力在推进更高水平的平安洛阳建设中再立新功，为现代化洛阳建设营造安全稳定的社会环境。要注重加强基层治理，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。要注重走好群众路线，充分发动群众、组织群众、依靠群众，打造共建共治共享的社会治理格局。要注重干部作风转变，践行“四下基层”，密切联系群众，倾情服务群众，不断巩固党的执政基础。

市委副书记、政法委书记杨骁参加会见并出席会议。会议强调，要深入学习贯彻习近平法治思想，深刻领悟坚持和发展新时代“枫桥经验”的重大意义、科学内涵和实践要求，做到预防在前、调解优先、运用法治、就地解决，实现小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、化解在基层。要抓好重点关键，持续深化“三零”创建，深入推进“三清两建”，健全完善制度机制，不断提升矛盾纠纷预防化解质效和基层治理效能。要加强组织保障，夯实基层基础，强化督导考评，推动新时代“枫桥经验”在河洛大地结出累累硕果，加快建设更高水平的平安洛阳、法治洛阳。

会议宣读了《关于表扬坚持和发展新时代“枫桥经验”深化“三零”创建推进更高水平平安洛阳建设工作的通报》《关于表扬全市坚持和发展新时代“枫桥经验”深化“三零”创建工作先进典型的决定》，并为受表扬单位代表及个人颁奖。宜阳县张坞派出所、洛龙区关林街道石油社区、汝阳县三屯镇东保村、洛宁县长水镇、嵩县县委政法委分别作交流发言。

王军、楚国剑、徐哲、封勇等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 白云飞)