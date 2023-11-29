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跟班学员牵线搭桥 深圳前海方舟完成对盛龙股份的战略投资
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.11 08:44

　　“2亿元投资已全部到账！”日前，洛阳有色矿业集团有限公司党总支书记、总经理张斌言语兴奋，告诉记者这个好消息。

　　此次投资方为深圳前海方舟资产管理有限公司(简称前海方舟)，被投企业为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司(简称盛龙股份)。一家是来自深圳的国内顶尖投资机构，一家是位于洛阳、主要从事矿山矿产资源开采等业务的国有企业。两者何以跨越千里达成合作？

　　契机还得从跟班学习说起。

　　去年2月，张斌作为跟班学习干部，在前海方舟进行了为期6个月的跟班学习。作为头部投资机构，前海方舟目前管理资金规模近700亿元，业务覆盖大湾区、长三角等活跃经济区，近年在基金管理和项目投资领域与洛阳开展了多项合作。

　　跟班学习期间，张斌一方面深入学习前海方舟资本运作经验，另一方面积极牵线搭桥，对接洛阳企业，努力促成前海方舟与洛阳在资本市场开展合作。经过认真研判，洛阳国晟集团子公司盛龙股份进入前海方舟视线。

　　作为一家矿业公司，近年盛龙股份发展势头迅猛，是洛阳上市后备企业。一方有投资需求，一方有引资需求，在洛阳国晟集团战略支持下，张斌发挥跟班学习优势，配合盛龙股份积极对接、反复沟通，推动相关工作有序展开。前海方舟团队数次前往洛阳，对盛龙股份进行实地考察，详细了解企业生产经营情况。同时，市委组织部主动作为，市委组织部相关领导与前海方舟团队数次见面，详细介绍洛阳市委关于产业发展的部署要求、洛阳近年的探索实践，表达出欢迎前海方舟来洛投资发展的强烈愿望。

　　经过反复对接、多次研究，去年年底前海方舟投资决策委员会正式通过了对盛龙股份战略投资2亿元的决议，这也是前海方舟在河南地区金额最大的一笔投资。

　　“此次投资十分及时，对盛龙股份意义重大。”盛龙股份相关负责人介绍，前海方舟作为知名投资机构，有着丰富的资本运作经验，可为盛龙股份提供专业指导。

　　市委组织部相关负责人介绍，去年，我市选派189名干部到先进地区跟班学习。跟班学员在增长见识、拓宽视野、消化吸收先进经验的同时，也敏锐地捕捉与先进地区合作的机遇。截至目前，共推动签约招商引资项目35个，已落地16个，正在跟进线索90余个。（洛报融媒·洛阳网记者　孙小蕊）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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