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全市宣传思想文化工作会议暨网络安全和信息化工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.11 08:41

　　昨日，全市宣传思想文化工作会议暨网络安全和信息化工作会议召开，深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻落实全国、全省宣传思想文化工作会议，全国、全省网络安全和信息化工作会议以及市委相关会议精神，总结工作、分析形势，部署下步工作。市委副书记、政法委书记杨骁出席并讲话。

　　会议指出，要紧密结合主题教育，深刻领会习近平文化思想，牢牢坚持党的文化领导权，不断坚定文化自信，坚决扛牢新的文化使命，始终坚持以人民为中心，以高度政治自觉、饱满精神状态、顽强斗争意志、科学思路方法扎实做好工作，不断开创全市宣传思想文化工作新局面。

　　会议强调，要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，注重内化深化实化，增强传播实效，做好结合转化，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。要巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，以强信心为重点加强正面宣传，营造正能量、好声音充沛的社会氛围。要广泛践行社会主义核心价值观，以文明培育润人心，以文明实践激活力，以文明创建显温度。要加强文化遗产保护利用，推动文旅产业转型发展，持续提升公共文化服务效能，促进文化事业和文化产业繁荣发展。要落实以风险管控为导向的意识形态工作责任制，掌握战略主动，筑牢安全底线。要持续强化组织领导，压实各方责任，勇于改革创新，建强人才队伍，以宣传思想文化工作的新气象新作为，为现代化洛阳建设提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

　　市委常委、宣传部部长徐超文作具体部署，副市长王国辉传达相关精神。洛阳日报社、宜阳县委宣传部、栾川县委宣传部、老城区委宣传部作交流发言。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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