昨日，学习贯彻全国全省及全市宣传思想文化工作会议精神专题研讨班开班，深入学习贯彻习近平文化思想，全面落实全市宣传思想文化工作会议部署要求，聚焦习近平总书记关于宣传思想文化工作“七个着力”的重大要求进行交流研讨。 昨日，学习贯彻全国全省及全市宣传思想文化工作会议精神专题研讨班开班，深入学习贯彻习近平文化思想，全面落实全市宣传思想文化工作会议部署要求，聚焦习近平总书记关于宣传思想文化工作“七个着力”的重大要求进行交流研讨。 市委常委、宣传部部长徐超文参加研讨并作动员讲话。她强调，要深学细悟，筑牢坚定信仰。把学习习近平文化思想作为首要的、长期的政治任务，真正做到学有所悟、学有所获，以新举措新突破推动宣传思想文化工作取得新成效。要行而不辍，锻造过硬本领。扛稳扛牢扛实职责使命，不断提升“观大局、看大势，重谋划、深思考，把导向、守底线”能力，守好用好网络主阵地，为现代化洛阳建设营造风清气正的宣传思想文化环境。要守正创新，丰富手段载体。不断在内容创新、形式创新、手段创新上下功夫，打造特色工作品牌，利用线上线下场景，培育重点宣传阵地，做实有效宣传载体，推动宣传思想文化工作润物无声、春风化雨。要求真务实，树牢优良作风。挑得起担子、俯得下身子、干得成实事，结合主题教育，推动“四下基层”工作要求落实落细，力戒形式主义，坚持结果导向，确保群众满意，奋力开创新时代宣传思想文化工作新局面。 全市宣传思想文化战线及有关单位主要负责同志参会并作交流发言。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 杨宏安)