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“洛法榜样”——2023年度洛阳法院先进事迹报告会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.11 08:36

　　昨日，“洛法榜样”——2023年度洛阳法院先进事迹报告会举行，对10名“洛法榜样”进行表扬。市委副书记、政法委书记杨骁出席报告会。

　　去年11月，市中级人民法院组织开展“洛法榜样”评选活动，旨在持续弘扬英模精神，进一步激励干部敢于担当、履职尽责，不断开创洛阳法院现代化建设新局面。评选活动结合所办案件质效、案例撰写及调研文章等指标，从两级法院申报的36名干警中择优选择16名成为候选人，经网络投票及综合指标评定，最终产生10名“洛法榜样”。

　　报告会通过视频播放、故事讲述等形式，用质朴的语言、生动的事例和真挚的情感讲述“洛法榜样”的事迹，展现了人民法官坚守司法为民、公正司法的力度、宽度、温度，在法院全体干警中产生强烈共鸣。大家纷纷表示，要主动对标对表“洛法榜样”，不断锤炼政治忠诚，强化担当精神，提高履职本领，将榜样精神转化为实际行动，切实履行好服务大局、司法为民、公正司法的职责使命，为洛阳法院高质量发展贡献力量。

　　去年，全市法院深入学习贯彻习近平法治思想，围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持为大局服务、为人民司法，实施“11236”五年规划，忠诚履职、担当作为，全面提升办案质效，全面推进执行攻坚，全面服务创新驱动发展和现代化产业体系建设，积极助力平安洛阳、法治洛阳建设，为现代化洛阳建设提供了有力司法保障。

　　市领导杨劭春、陈淑欣、徐哲等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩莹莹)

　　相关链接

　　2023年度洛阳法院“洛法榜样”

　　新安县人民法院铁门人民法庭

　　汝阳县人民法院天平爱心志愿团队

　　洛阳市中级人民法院知识产权庭庭长杨楚

　　高新区人民法院李村人民法庭副庭长高珊

　　嵩县人民法院速裁团队员额法官贺志宏

　　伊川县人民法院刑事审判庭副庭长王磊

　　老城区人民法院执行局局长田振国

　　涧西区人民法院刑事审判庭员额法官张春龙

　　偃师区人民法院立案庭员额法官杨攀龙

　　宜阳县人民法院专职审判委员会委员伊乐林
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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