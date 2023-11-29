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全市新型工业化暨优势产业链工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.11 08:15

全市新型工业化暨优势产业链工作推进会召开
江凌讲话 徐衣显主持

　　10日，全市新型工业化暨优势产业链工作推进会召开，深入贯彻习近平总书记关于新型工业化的重要论述，认真落实全国、全省相关会议精神，安排部署推进新型工业化特别是优势产业链培育工作。

　　市委书记江凌出席并讲话，市长徐衣显主持。

　　会议通报了全市优势产业链建设及工作推进机制情况。航空航天及卫星应用、新能源汽车、高端轴承、铝基新材料、铜基新材料、光电产业、耐火材料等产业链链长和洛阳中硅高科技有限公司、中航工业电光设备研究所2家产业链链主企业作了发言。

　　江凌在讲话中指出，推进新型工业化、做强优势产业链是构建现代化产业体系的重大举措。习近平总书记关于新型工业化的重要论述，为我们推进新型工业化提供了根本遵循。要深刻认识、准确把握新型工业化的新特征、新要求以及带来的新机遇，坚持以新发展理念为指导，以科技创新为动力，大力推进新型工业化，加快实现发展方式由要素驱动向创新驱动转变，牢牢抓住产业布局调整和宏观政策蕴含的新机遇，加快提升产业创新能力，不断推动产业结构优化升级。

　　江凌强调，要明确推进新型工业化的重点任务。大力发展风口产业，聚焦“四新一装备”，积极抢占产业发展新赛道，加快重塑产业格局。持续提升企业创新能力，支持龙头企业组建产业研究院，加快推进规上工业企业研发活动全覆盖，建好用好龙门实验室等公共创新平台，真正以科技创新引领产业升级。大力推动企业“三大改造”，用好支持政策，创新商业模式，强化金融支撑，充分调动企业家积极性，不断提升产业数字化、智能化、绿色化水平。持续优化推进机制，深度研究工作，进一步完善高新技术企业培育机制、高成长性企业提质倍增机制、专精特新企业扶持机制和小微企业孵化机制，做到政策落实到位、金融支持到位、服务保障到位。主动淘汰落后产能，加大高能耗、高排放、低水平产业退出力度，为高技术、高成长、高附加值产业发展提供更大空间，加快实现“腾笼换鸟”。

　　江凌指出，要大力发展优势产业集群。做大做强龙头企业，坚持巩固存量、做大增量并举，一手抓产品迭代，一手抓进口替代，不断提升产业规模能级。抓好产业链精准招商，发挥龙头企业牵引作用，梳理产业链关键环节，依托科技产业社区，带动上下游、左右链产业集聚发展。积极组建产业联盟和行业商协会，加强联盟企业产业协作和协同攻关，着力构建更加紧密的产业链合作关系，打造一批更具竞争力的产业集群。

　　江凌强调，各县区要深入研究产业发展趋势，跳出洛阳看洛阳，进一步选准产业赛道、明确主导产业，重点发展具备较好基础、有龙头企业带动的优势产业。相关部门要优化产业生态，优化营商环境，加大要素市场化改革力度，创新产业金融，建好产业学院，着力汇聚推进新型工业化、做强重点产业链的强大合力。

　　相关市级领导，各县区、市直相关单位及部分重大科研平台、优势产业链重点企业、金融机构、商(协)会负责同志等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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