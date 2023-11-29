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点赞！多项洛阳产业成果上榜全国国企年度盘点榜单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 20:01

　　由国务院国资委发起的“国企足迹2023年度盘点”近日发布系列榜单，多项上榜成果与洛阳相关。

　　该项盘点自2013年启动，已连续开展11年，通过在国务院国资委新闻中心公众号“国资小新”、国务院国资委网站、《国资报告》杂志等平台推出系列投票，综合各平台网友投票情况和专家意见，最终形成相关榜单。

　　其中，“洛阳百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地开工”上榜“2023年度央企十大超级工程”。

　　于去年5月正式开工的中国石化洛阳百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地，总投资278亿元，项目计划于2025年12月建成投产，整体建成后每年可销售各类化工产品约300万吨，减少中国市场对高端产品进口依赖，助力黄河流域生态保护和高质量发展。

　　由中国一拖实施的“助力非洲农业现代化！刚果(布)首条拖拉机生产线落地”入选“2023年度央企十大海外精彩瞬间”。

　　在该企业建设下，刚果(布)农业装备组装厂项目于去年4月顺利通过验收，标志着刚果(布)首条拖拉机生产线成功落地，结束了该国不能制造拖拉机的历史，进一步提升刚果(布)机械工业制造能力和农业机械化水平。

　　该系列榜单还展现了洛阳产业发展的多项创新成果——如上榜“十大超级工程”的“神舟十七号发射成功”，有轴研所、洛轴、中信重工等企业重磅产品护航；“雅万高铁开通运行”离不开双瑞特装双曲面球型减隔震支座支撑；中国船舶七二五所多项创新技术助力“深中通道主线贯通”。在“十大国之重器”中，中国船舶七二五所研发的铜镍合金管系产品应用在我国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”上；轴研科技为全新一代18兆瓦海上直驱风电机组提供了关键配套。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧 周双雪 徐兆琦 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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