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市政协召开县区政协主席座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.10 08:34

　　昨日，市政协召开县区政协主席座谈会，交流县区政协工作经验，听取对市政协工作的意见建议。市政协主席孙延文主持会议并讲话。

　　会上，各县区政协主席围绕解决基层政协“两个薄弱”问题及成果巩固，协商议事、建言资政质量提升，协商工作制度化、规范化、程序化等进行深入研讨，交流工作经验、展示特色亮点，相互启发提高。对于做好2024年工作，大家各抒己见、踊跃发言，表示将明确目标任务，扭住关键环节，推动政协工作再上新台阶。

　　孙延文指出，去年以来，在市委坚强领导下，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大精神，扎实开展主题教育，坚持围绕中心服务大局，探索出了政协协商助力现代化建设的“洛阳实践”。

　　孙延文强调，要正确认识、准确把握政协职能定位，以实干求实效、以有为求有位，创新机制、改进作风，增强政协队伍的凝聚力和创造力，着力破解“两个薄弱”，不断加强自身建设，全面提升履职效能，推动全市政协工作展现新面貌、取得新成效。要聚焦市委中心工作和群众所求所盼，以“微协商”搭建履职“大平台”、以“小切口”做好民生“大文章”，持续推动面对面、互动式、零距离协商，深入基层宣传政策、解疑释惑、凝心聚力，全力推动市委各项部署落地见效。要充分发挥专门协商机构作用，以协商聚共识、以共识促发展，提升“建”的质量，体现“专”的水平，突出“商”的特色，探索建立协商成果有效转化落实机制，做好参政议政“后半篇”文章，努力把政协制度优势转化为治理效能，更好助力现代化洛阳建设。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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