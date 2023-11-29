洛阳科慧广场展现靓姿

近日，洛阳科慧广场项目建设加紧收尾，土建工程已具备竣工验收条件。建筑主体气势磅礴、靓姿显现，成为伊滨区南北中轴线上的亮丽景观。

近日，洛阳科慧广场项目建设加紧收尾，土建工程已具备竣工验收条件。建筑主体气势磅礴、靓姿显现，成为伊滨区南北中轴线上的亮丽景观。 近日，洛阳科慧广场项目建设加紧收尾，土建工程已具备竣工验收条件。建筑主体气势磅礴、靓姿显现，成为伊滨区南北中轴线上的亮丽景观。 该项目是省、市重点项目，占地162亩，规划建设地上五层、地下一层。建成后，这里将是一个以科技为底色、融合洛阳城市特色、科技与文旅跨界融合的沉浸式微旅游目的地，可更好地满足妇女、儿童、青少年等不同群体科普、教育、培训、交流等多元化需求。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张若含 摄)