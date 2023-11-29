洛阳市纪委监委精准监督靶向施策 持续推动营商环境迭代升级

营商环境是企业生存发展的土壤，是城市竞争力的综合体现。2023年，市纪委监委牢牢把握良好政治生态就是最好营商环境理念，推动营商环境持续优化，主动帮助企业解困增效，为推动洛阳经济社会高质量发展提供坚强保障。

营商环境是企业生存发展的土壤，是城市竞争力的综合体现。2023年，市纪委监委牢牢把握良好政治生态就是最好营商环境理念，推动营商环境持续优化，主动帮助企业解困增效，为推动洛阳经济社会高质量发展提供坚强保障。

深度研究工作，以“有解”思维给出“优解”措施

“高效挽损，护航国资。”日前，某国企负责人将一面锦旗送到市纪委监委。这面锦旗的背后是市纪委监委维护企业利益、防范化解金融风险的务实举措和扎实成效。

稳增长首先要稳企业。越是企业生产经营出现困难，越要下大力气稳住企业。此前，该国企一家子公司由于经营不善等问题，造成重大经济损失。除进入破产程序已申报债权的企业涉及金额、贷款主体涉嫌刑事犯罪的企业涉及金额、该子公司申请法院执行查封欠款企业财产收回可能性较大的评估金额外，剩余清收任务较重。

面对这块难啃的硬骨头，2023年10月，市纪委监委针对该企业清收挽损工作，先后4次召开工作推进会，督促相关部门切实履职尽责，协调各方形成工作合力。经过两个多月的不懈努力，清收挽损工作取得良好成效。

攻坚克难，不仅需要勇气和胆量，更需要在操作层面上研究解决问题的办法，以“有解”思维给出“优解”措施。

去年10月，市纪委监委审查调查组在对一家企业开展追赃挽损工作时，了解到该企业是省“专精特新”企业，生产流动资金紧张，如若偿还非法所得，需要通过查封拍卖固定资产等方式，必将影响到企业正常生产经营，甚至对上下游产业链及社会稳定造成一定影响。

审查调查组在深入走访后，了解到该企业曾以一块闲置的工业用地向某国有银行抵押贷款，急需盘活闲置土地资产，偿还即将到期的银行债务；高新区管委会有意征收该地块，用于建设新引进的科技产业社区项目。

市纪委监委牢固树立“有解”思维，决定用应追回的赃款，冲抵土地补偿款，进而解决企业当前遇到的难题。最终，土地征收顺利推进，企业低效土地得以盘活，银行贷款提前偿还，实现多方共赢。