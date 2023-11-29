凝聚现代化洛阳建设的强大力量——全市宣传思想文化工作综述

一个城市的繁荣发展，需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量。

一个城市的繁荣发展，需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量。

五年来，全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟习近平文化思想，强化思想引领，把握互联网传播规律，突出青年群体引领塑造，推动全市宣传思想文化工作守正创新、提质增效。

理论武装深入人心，主流舆论巩固壮大，传统文化频频出圈，城市吸引力明显增强……全市宣传思想文化领域气象日新，为现代化洛阳建设提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

加强理论武装，让思想光芒照亮前路

走进移动端和朋友圈，主打“青年味儿”，市级青年宣讲团成员王蕾以主播身份，制作短视频宣讲党的二十大精神，引起年轻人的热烈反响；微视频《我们这十年》 《誓言》用沉浸式手法，带着观众“穿越时空”看变化，让党员群众在小故事里感受大时代；报、刊、台、网、微、端、屏协同联动，构筑理论传播矩阵，唱响理论宣讲“大合唱”……

思想光芒照亮前路，学习热潮涌动河洛。

一个民族要走在时代前列，就一刻不能没有理论思维，一刻不能没有正确思想指引。一座城市亦然。

过去五年，全市宣传思想文化战线把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对河南工作重要指示批示精神作为首要政治任务，坚持不懈提升领导干部示范带动力、基层宣讲感染力、创新理论传播力，以党的创新理论武装头脑、指导实践，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

全方位强化理论武装，理论学习氛围越发浓厚。严格落实“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，用好读书班、研讨班等学习载体，完善“领学导读+研讨交流+干部自学”学习方式，推动理论学习向基层延伸，以制度规范促学习习惯养成；深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，实行分类推进，强化“有解”思维，着力解决实际问题，既让干部受教育，又让群众得实惠。

全覆盖开展宣传宣讲，党的创新理论深入千家万户。先后组建市委宣讲团、百姓宣讲团、青年宣讲团等特色宣讲队伍，逐步形成“专家讲理论、百姓讲故事、青年引领青年”的宣讲格局。2023年，开展党的二十大精神进基层宣讲6800余场，一场场宣讲把“基本原理”变成“生动道理”，指引洛阳踏上现代化洛阳建设的新征程。

创新形式载体，拓宽党的理论传播广度。适应互联网传播规律和年轻人碎片化阅读习惯，坚持每年组织开展“党的创新理论宣讲”微视频征集展播活动，2022年推出《青春洛阳有我登场》《说说我们的新时代》等一大批新媒体作品200余个；鼓励支持在抖音、微信等新媒体平台上开展“短、平、快”的理论宣讲和政策解读，市委党校抖音账号“理响洛城”推出党的创新理论宣讲微视频123期，播放量超100万人次，洛阳日报抖音号“洛平说”推出洛阳最新政策解读145期，播放量超1307万人次……一场场形式新、接地气、聚人气的理论宣讲，让党的声音直达心间。