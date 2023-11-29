绿色提速！全省固废利用产业发展方案点题洛阳

记者从洛阳市工信局获悉，近日河南省出台《河南省固体废物综合利用产业绿色低碳高质量发展行动方案》，多处点题洛阳发展。 记者从洛阳市工信局获悉，近日河南省出台《河南省固体废物综合利用产业绿色低碳高质量发展行动方案》，多处点题洛阳发展。 聚焦固体废物综合利用产业创新升级、制造升级、集群集聚、绿色发展，《方案》提出，要实现由固体废物产出大省向固体废物利用强省转变，河南省在工业固体废物领域，将依托中信重工等龙头企业完善工业固体废物综合利用成套装备产业链，提升数字化、智能化水平；在建筑垃圾领域，以提高资源化利用率为核心，将依托中信重工等龙头企业，加强破碎、筛分、分选技术攻关，重点发展移动式建筑垃圾破碎筛分站、建筑垃圾高值化智能化成套装备。 《方案》列出的多项具体任务也直接与洛阳有关。 其中，在推进制造升级上，河南省将提升数字化水平，鼓励洛轴等企业建设再制造智能车间，支持洛阳中再生等企业建设固体废物综合利用智能工厂，推动固体废物综合利用企业建设数字化能碳管理中心，全面提升企业数字化水平。 在推进集群发展上，河南省将抢抓国家建设“无废城市”、大宗固体废物综合利用(示范)基地、工业资源综合利用示范基地等机遇，鼓励列入国家“十四五”时期“无废城市”建设名单的洛阳等地，推动工业固体废物、建筑垃圾、农业固体废物、生活垃圾、危险废物等固体废物综合利用产业集群集聚发展，推动洛阳等地建设国家工业资源综合利用示范基地。 当前洛阳拥有产值超亿元综合利用企业20余家，已建成24个工业固废多元化利用项目，每年可处理各类工业固废2305.7万吨，已形成孟津、偃师两大循环经济产业集群，其中孟津循环经济园区近期获评省级循环再生工业园。后续全市将稳步推进尾矿、粉煤灰、赤泥等大宗工业固废综合利用，大力推动废钢铁、废塑料等再生资源循环利用，发展汽车零部件、轴承、盾构机械等重点领域再制造装备产业，将工业资源综合利用基地建设与“无废城市”建设统筹推进，加速推进工业绿色低碳循环高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 金东浩 李磊 文/图）