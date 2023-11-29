助力科技成果转移转化！洛阳新增一省级示范区

记者从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅日前公示新一批河南省科技成果转移转化示范区名单，洛阳智能科技产业园成功入围。

记者从洛阳市科技局获悉，河南省科技厅日前公示新一批河南省科技成果转移转化示范区名单，洛阳智能科技产业园成功入围。

至此，包括此前获批的洛阳高新区和洛阳国家大学科技园在内，洛阳省科技成果转移转化示范区数量增至3个，总数位居河南前列。

洛阳智能科技产业园位于西工区，是集科技研发、技术转移、中试孵化、人才集聚、金融服务等功能一体的示范性科技园区。该产业园已投用研发、中试面积2.8万平方米，建设了创新创业服务中心、创客吧、路演厅等服务设施，入驻人工智能等领域相关企业30余家，引聚中科寒武纪人工智能产业创新基地、大鱼视觉等一批创新引领型项目，初步成为洛阳人工智能产业的创新策源地、创业首选地和生态集聚地。

省科技成果转移转化示范区是实施创新驱动发展战略的重要载体，主要围绕河南重大区域发展战略和产业发展需求统筹布局，重点选择工作主动性和积极性高、科技成果转移转化服务能力强、科技成果产业化效益显著、具有辐射带动作用的开发区、农业科技园区、智慧岛等创新资源集聚载体开展示范区建设，促进全省科技成果转化和产业化。入围示范区后，相关单位将在申报中央引导地方科技发展资金项目等方面获得优先支持。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 王银峰 文/图)