立足国际国内两个市场 促商务经济高质量发展——访市商务局党组书记、局长祖良军

装载车、大型挖掘机、载重卡车来回穿梭……近日，在上海市场特色商业街区改造现场，工人们正紧张施工。项目将培育多元消费业态，打造更高品质的文化消费新场景。

装载车、大型挖掘机、载重卡车来回穿梭……近日，在上海市场特色商业街区改造现场，工人们正紧张施工。项目将培育多元消费业态，打造更高品质的文化消费新场景。

“我们将认真贯彻落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，聚焦对外开放、城市经济、产业招商、促进消费等重点工作，推动商务工作迈上新台阶。”日前，市商务局党组书记、局长祖良军在接受洛报融媒记者专访时表示，市商务局将立足国际国内两个市场，力促洛阳商务经济高质量发展。

以深化制度型开放提升对外发展势能。以自贸试验区建设为引领，推动经开区、综保区、跨境电商综试区、服务外包示范城市等国家级高端开放平台协同发展。抢抓高质量共建“一带一路”八项行动落实落地和RCEP全面生效机遇，深化外贸、外资、外经“三外”联动发展，大力培育发展跨境电商、服务外包等外贸新业态新模式。积极对接开通国际航线，优化国内航线布局，稳定运行中欧班列和青岛、宁波铁海联运班列，拓展双向开放大通道。

以发展城市经济培育拓展新的增长点。出台平台经济专项政策，做强跨境电商独立站等网络销售类平台及文旅服务平台，支持一拖农业装备等工业物联网平台发展。出台楼宇经济新一轮支持政策，制定商务楼宇分级评定办法。制定特色商业街区建设指导意见，大力推进洛北古城片区、西工小街片区等特色商业街区建设。

以风口产业精准招商加快优势产业集聚。围绕“四新一装备”等风口产业，聚焦补链强链，实施产业链招商、驻点招商、中介招商、基金招商等“专业化+市场化”招商方式，用好世客会、省投洽会、牡丹文化节等平台开展精准招商，全年引进亿元以上风口产业项目130个以上，为打造百亿级、千亿级产业集群增添动力和活力。

以培育创建消费中心城市推动消费提质扩容。抓住国家扩大内需的战略机遇，以培育创建消费中心城市为引领，稳定扩大传统消费，培育新的消费增长点，推动消费从疫后恢复转向持续扩大。围绕青年消费特点，统筹组织不少于200场融合商贸文旅体等多领域的促消费活动。完成14个一刻钟便民生活圈试点建设，加快建设21个生活必需品流通保供试点项目，推动银泰商场、阿里巴巴超级App等项目尽快落地。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新）