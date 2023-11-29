坚持科技创新 推动“四个再造”——访嵩县县委书记辛俊峰

“豫地无闲草，嵩州多仙药。”冬日的嵩县，60万亩中药材种植田孕育着巨大的希望。作为我市南部的重要生态涵养区，嵩县有着“天然药库”的美誉。

“豫地无闲草，嵩州多仙药。”冬日的嵩县，60万亩中药材种植田孕育着巨大的希望。作为我市南部的重要生态涵养区，嵩县有着“天然药库”的美誉。

“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议科学分析了我市经济发展态势，统一了思想、提振了信心、凝聚了力量。”日前，嵩县县委书记辛俊峰在接受洛报融媒记者专访时说，嵩县将深入学习贯彻会议精神，围绕“三大风口”，推动“四个再造”，强化“四项保障”，推动嵩县经济高质量发展。

聚焦科技创新引领产业升级，坚持以药为先，推动科创再造。充分发挥开发区科技创新主阵地、经济发展主战场作用，把科技创新落到生物医药、金钼氟钾新材料等风口产业上，以企业和重大项目为引领，实施科技企业“双倍增”计划，积极融入环河南省科学院创新生态圈，运营好“中原药谷”等创新平台，培育新质生产力，加快构建现代化产业体系。

聚焦延链补链加大投建力度，坚持以矿为基，推动财税再造。发挥6大产业链组和招商小组作用，延续落实“罚款报备、企业事项代办、安静生产日、企业诉求直通车、大员包联”等优化营商环境五大举措、“五个一”专班跟踪服务，集群化、高端化、链条化发展金钼氟钾新材料产业，加快推进15个重点项目投产达效，努力实现资源整合、要素集聚，推动财税收入实现倍增。

聚焦消费升级吸引外来提质本地，坚持以旅为优，推动业态再造。以高端民宿为引领，以大健康和康养为实质，坚持高端化定位、差异化业态、整体化建设，高标准打造环白云山、环陆浑湖、环天池山三大片区，布局高端民宿、康养运动、美景旅拍、生态露营、亲子萌宠、特色美食等业态，聚力激活城市经济文旅市场，吸引更多外来消费在嵩县集聚。

聚焦干部队伍思维转变能力提升，坚持实干兴嵩，推动队伍再造。落实市委“三个统一”要求，树牢“对群众再好也不为过，对企业再好也不为过”理念，开展“队伍再造”活动，让机关围着基层转、政府围着企业转、干部围着群众转，全面优化服务企业、服务群众、服务基层工作流程，着力锻造一支思维理念先进、服务质效优良、业务能力精湛、工作作风过硬的高素质干部队伍。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 王博）