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洛阳市纪检监察机关：以强有力政治监督护航现代化洛阳建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.09 08:27

　　编者按

　　奋楫扬帆行致远，凝心聚力启新程。为全方位展示过去一年全市纪检监察机关深入贯彻党的二十大精神，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，护航现代化洛阳建设的生动实践，本网即日起开设《“纪”在2023服务保障中心大局护航高质量发展》栏目，敬请关注。

　　旗帜引领方向，使命凝聚力量。2023年，洛阳市各级纪检监察机关把坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为首要政治任务，探索政治监督有效路径，找准政治监督切入点和突破口，推进政治监督具体化、精准化、常态化，以强有力政治监督确保政治方向不偏离、工作重心不发散，为洛阳经济社会高质量发展清淤除障。

　　心怀“国之大者”，忠诚履职尽责

　　2023年，市纪检监察机关坚持党中央重大决策部署到哪里、政治监督就跟进到哪里，以政治之“强”引领保障高质量发展之“进”。

　　——围绕贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央重大战略部署，建立政治监督清单台账工作机制，制定重点监督事项清单63份320项，发现并督促整改问题2300余个。

　　——紧盯党章、准则等党内法规执行情况，强化监督检查，及时发现、着力解决“七个有之”问题，查处违反政治纪律政治规矩问题21人。

　　——深入开展黄河流域生态保护专项监督，查处涉水领域违纪违法问题线索56件，处理处分43人，督促整改问题314个。

　　——紧盯耕地保护，制定6项专项监督措施，成立120个专项监督检查组，下沉监督1200余次，监督推动全市整改率提升至99.9%。

　　…………

　　政治上的坚定，源于理论上的清醒。2023年以来，市纪检监察系统把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想摆在首位，市纪委常委会高标准开展“第一议题”学习、理论学习中心组学习，跟进学习习近平总书记重要讲话、重要文章和相关指示批示精神。全市纪检监察机关紧密结合工作实际，高标准抓好主题教育、队伍教育整顿等，在深学细悟中将理论武装转化为开展政治监督的理念思路、方法举措、具体成效。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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