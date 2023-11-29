“首届元宇宙牡丹花会”获评全省示范

记者从市工信局获悉，河南省元宇宙示范应用场景名单近日发布，“首届元宇宙牡丹花会”成功入选。

记者从市工信局获悉，河南省元宇宙示范应用场景名单近日发布，“首届元宇宙牡丹花会”成功入选。

该场景由河南黑开合文化传媒有限公司策划、执行，由市林业局、洛阳日报报业集团主办，开全省元宇宙节庆活动先河，在我省首次实现将国家级重大节会搬入元宇宙应用场景中，并且是此次获评全省示范的唯一集数字资产展示、数字藏品发售、线上文旅文创购物、线下景区引流等于一体的元宇宙应用场景。

“首届元宇宙牡丹花会”于去年4月在第40届中国洛阳牡丹文化节举办期间正式推出，包含沉浸式元宇宙牡丹花园赏花、洛阳国花牡丹艺术展、牡丹产业电商购物节、“中国牡丹十大名品”数字形象发布、数字牡丹藏品发售、“数字花王”全民共赏、指尖赏牡丹等活动，借助元宇宙、区块链等数字科技，实现牡丹在线上“常开不败”。

该场景成功推动洛阳数字牡丹通过新华社“时藏”平台发售，实现沉浸式虚拟场景元宇宙赏牡丹浏览量近50万人次。该场景推出的数字牡丹，是在元宇宙场景中打造的、经实地采集牡丹真实数据后创作的3D虚拟产品，具有惟妙惟肖、永不凋零等特点，弥补了现实中牡丹花期短等遗憾，不仅具有观赏价值、数字资产价值，还能够为生物多样性保护提供科研价值。

以大数据、元宇宙、新型显示等为代表的新一代信息技术产业(新IT产业)，是我市聚焦“四新一装备”加快发展“风口产业”的重要内容。根据规划，后续我市还将围绕元宇宙积极打造产业链条，加速构建示范场景，围绕“数实融合”持续拓宽发展空间，为全市产业高质量发展进一步提供“数动力”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 栗擎)