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全省最佳案例！自贸区洛阳片区3项制度创新成果将在全省推广
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.08 20:18

　　8日，记者从自贸区洛阳片区获悉，其实施的“退引结合盘活低效用地”等3项制度创新成果入选“河南自贸试验区第五批最佳实践案例”，将在全省复制推广。

　　其中，在“退引结合盘活低效用地”中，洛阳片区深化“亩均论英雄”改革，坚持产业引导，明确标准、分类处置，综合评价、靶向施策，退引结合，有效盘活闲置低效工业用地，拓展产业发展空间，激活发展新动能。去年全年共盘活利用低效用地15宗1966亩，启动4个老旧工业区块改造项目建设，实现了中航光电高端互连科技产业社区、人工智能智荟产业园等一批重大产业项目落地。

　　聚焦“政务服务‘一件事一次办’‘综合窗口‘’改革”，洛阳片区通过推进政务服务跨系统、跨部门、跨业务层级“一窗一站式”办理，其政务大厅服务窗口由80个压缩至55个，企业办事由“一事跑多窗”变“一窗办多事”，材料由“反复提交”变“共享获取”，审批材料减少40%以上，服务窗口从“忙闲不均”变“平行办理”，平均办理时长减少50%以上。

　　由洛阳市科技局和洛阳片区联手打造的“中试熟化链条创新”制度创新成果，发挥“双自联动”叠加优势，蹚出“创新熟化+资源开放+效能激励”科技成果高效能转化新路，迄今中试平台已累计为1300余家企业提供服务，开展中试项目1418项，近三年转化成果587项，技术合同成交额16.56亿元。同时，得益于制度创新，该区打造了一批从事方案设计、工艺设计、质量控制、生产管理、市场运营的专业人才队伍。截至2023年底，23家中试平台共培养专业人员2855人，其中省级及以上领军人才10名，河洛青年创新人才60名。

　　自成立以来，洛阳片区始终坚持以制度创新为核心，探索“研究—复制—创新—推广”的“链动式”制度创新机制，坚持产业发展导向，聚焦市场主体需求，迄今已累计形成制度创新成果221项，其中20项成果荣获“河南自贸试验区最佳实践案例”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 杨东方 李盈 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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