全省物流拉动打造枢纽经济优势三年行动计划多处点题洛阳

8日，记者从洛阳市发改委获悉，《河南省加快实施物流拉动打造枢纽经济优势三年行动计划(2023—2025年)》近日印发，为推动全省枢纽经济提速提质发展画出“路线图”，其中多处点题洛阳。

8日，记者从洛阳市发改委获悉，《河南省加快实施物流拉动打造枢纽经济优势三年行动计划(2023—2025年)》近日印发，为推动全省枢纽经济提速提质发展画出“路线图”，其中多处点题洛阳。

《行动计划》以推动交通区位优势加快向枢纽经济优势转变为目标，提出了构建物流体系、提升枢纽能级、壮大枢纽产业、做强平台经济、打造消费中心“五位一体”推动枢纽经济发展的思路、目标和任务。到2025年，全省初步建成具有国际影响力的枢纽经济先行区。

《行动计划》明确，支持洛阳围绕中原城市群建设，拓展全国性综合交通枢纽功能，吸引要素资源加快集聚，提升对周边地区辐射带动能级，打造全国重要的制造业、农产品供应链中心和文化旅游消费目的地，构建枢纽经济区域增长极。

在提质物流枢纽建设方面，支持洛阳加快建设专业物流集散基地，尽快形成一批功能复合、高效联通的物流设施群和物流活动组织中心。

在加快提升枢纽能级方面，常态化开行郑州、洛阳等地至沿海港口班列线路，探索发展近洋直达航线与远洋支线网络，加快完善港口集疏运体系，推动内河航运跨越式发展。提升洛阳既有机场保障能力，推进航空强枢增支。加快郑州至洛阳智慧高速等重点工程建设，推动高速公路提档升级。积极推进洛阳航空口岸扩大开放，强化枢纽服务功能。

在壮大枢纽偏好型产业领域方面，《行动计划》明确提出，推动产业链式集聚发展、培育产业发展载体等任务。加快推进洛阳石化百万吨乙烯等重大项目建设，配套发展大宗产品展示交易、专业化仓储等服务，全力打造高端装备、汽车、先进金属材料等千亿级陆港偏好型产业集群，做大做强陆港偏好型产业。