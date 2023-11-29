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思妇病母（河洛典故）

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2024.01.08 08:31

　　请假需要理由吗？当然。不过，要是碰上曹魏时期王思那样的领导，请假事由儿再合理也没门儿。

　　王思是曹魏时期的高官，曾在曹魏京城洛阳工作。据《三国志》《魏略》等古籍记载，他年轻时工作勤恳，得到曹操赏识，被提拔为刺史，统领豫州。后来，曹操的儿子曹丕建立曹魏王朝，定都洛阳，王思步步高升，获封关内侯。

　　按说，王大人仕途顺畅，理当心态平和顺畅，可他“年老目瞑，瞋怒无度”，脾气随着年龄长，年纪越大越暴躁，经常无故发怒，下属们都很害怕他。

　　某日，他提笔写字，苍蝇围着笔杆嗡嗡飞，驱之不去。王大人急了，起身抓苍蝇没抓到，气得“取笔掷地，蹋坏之”。

　　向这样的上级请假，需要多少勇气，恐怕只有当事人知晓。

　　话说，有个官吏的父亲病重，危在旦夕。他忧心如焚，便壮胆向王思请假，说想回家看望父亲，他家离官署不远，用不了多长时间。

　　王思怀疑下属虚报请假事由儿，大为恼火，不但不批准，还骂了他一通：“世有思妇病母者，岂此谓乎！”老王我见多了那种想回家看老婆却谎称母亲生病的请假借口，你别跟老子耍花腔！

　　成语“思妇病母”便由此而来。

　　次日，这名官吏的父亲便离开了人世。王思听闻消息无动于衷，毫不愧疚。

　　跟王思形成鲜明对比的，是西汉丞相薛宣。《汉书》记载，有个叫张扶的“工作狂”不愿休假，天天加班，本想着薛大人会表扬他，哪知老薛反而批评了他一顿：官吏按规定休假由来已久，你不能只顾着工作，也该常回家看看，陪陪妻儿，请邻居喝喝酒，享受享受生活。

　　提高工作效率很重要，该干就干，该歇就歇。若是上班磨洋工，天天“摸鱼”，加班时间再长又有啥意义？（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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