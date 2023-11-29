以务实作风开创乡村振兴新局面——访市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长赵红艺

冬日的河洛乡村天寒地冻，也升腾着迈向振兴的新气象。在伊川吕店高标准农田示范区，满眼青翠的麦田，蓄积着丰收的希望；在栾川，供排水一体化实现全覆盖，和美乡村激活民宿经济，让冬季乡村游一改往昔的清冷，迅速“燃”起来；在宜阳，香鹿山镇香泉村乡里中心内，养老、托幼、金融等服务一应俱全，每天都是人来人往，热热闹闹……

冬日的河洛乡村天寒地冻，也升腾着迈向振兴的新气象。在伊川吕店高标准农田示范区，满眼青翠的麦田，蓄积着丰收的希望；在栾川，供排水一体化实现全覆盖，和美乡村激活民宿经济，让冬季乡村游一改往昔的清冷，迅速“燃”起来；在宜阳，香鹿山镇香泉村乡里中心内，养老、托幼、金融等服务一应俱全，每天都是人来人往，热热闹闹……

“我们的乡亲热爱生活，期盼有更高的收入、更和美的乡村、更优质的公共服务。大家对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”日前，市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长赵红艺在接受洛报融媒记者专访时表示，农业农村系统将旗帜鲜明树牢富民导向，全面推进“151”工作举措和“4+2”重点工作落地见效，在推动农业强、农村美、农民富上下更大功夫，以务实作风开创乡村振兴新局面。

加快提升乡村产业发展水平。在保障粮食安全的基础上，围绕亩均效益提升，大力推进农业结构调整，重点发展牛羊养殖、特色种植和高端民宿产业，强化劳动力技能培训和农村金融保障，以产业促就业、促增收。2024年，全市牛、羊饲养量增幅力争分别达到7%和6%，支持嵩县、洛宁创建国家级现代农业产业园，推动嵩县、栾川联建国家中药材产业集群，支持普莱柯生物、天佑春都等创建国家级龙头企业，新打造高端民宿集群3个，完成劳动力技能培训30万人次，加快推动信用村认定全覆盖，真正在产业发展中富裕农民。

加快提升乡村建设水平。从农民最迫切的现实需要入手，持续推进农村人居环境整治，深入推进城乡供排水一体化运营、“空心村”整治和“三村”创建，加快建设宜居宜业和美乡村。2024年，全市所有供排水一体化设施实现高效运营，完成户厕改造1.2万户，乡村建设“达标村”实现全覆盖，“示范村”“精品村”分别达到800个、150个。

加快提升乡村治理水平。以“五星”支部创建为引领建强农村基层党组织，持续巩固“三清两建”成果，积极发展党组织领导下的经济合作组织，建好用好乡里中心和群众性“三自”组织，全面提升乡村治理水平。2024年，全市将实现行政村(涉农社区)乡里中心全覆盖，确保50%以上行政村(社区)经营性收入超过10万元。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君)