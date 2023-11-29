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砥砺奋进新征程 开拓前行谱新篇——访栾川县委书记、县长曲万涛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.08 08:27

　　新年伊始，栾川县迎来了32个重大项目集中开工。“这批重大项目率先‘起跑’，为栾川高质量开局注入强大动力。”日前，栾川县委书记、县长曲万涛在接受记者专访时说。

　　曲万涛表示，今年，栾川县将认真落实市委十二届五次全会暨市委经济工作会议部署，紧盯“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，以建设共富乡村为目标，以“十大工程”“二十大项目”为牵引，着力稳经济、促转型、惠民生、防风险，奋力在县域高质量发展上走在前、做示范。

　　栾川县将加快构建现代化产业体系，聚力工矿业延链补链强链和尾矿综合利用，打造辐射全国的钨钼氟产业集群；大力发展新文旅、高端民宿风口产业，提升“一乡一沟域”乡村旅游，培植文旅新业态，打造栾川伏牛山高端民宿品牌；同时，加快“栾川印象”田园综合示范区和中药材、食用菌、蕙兰产业园“一区三园”建设，发展壮大特色农业。

　　“栾川县将深入落实市委乡村振兴‘151’工作部署和‘4+2’重点工作，统筹推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理，争做乡村振兴示范县、模范县。”曲万涛说。

　　在高质量推进乡村振兴基础上，栾川县将着力推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，持续提升城市品质，精心打造特色小镇，抓好中心村建设，加快构建以县城为枢纽、集镇为节点、中心村为基础的“一城引领、多点互动”城镇化体系，形成以城带乡、城乡融合的发展格局。

　　“我们将深入贯彻习近平生态文明思想，深化生态文明建设，抓好环境污染防治，推进绿色低碳发展，争做践行‘两山’理论示范县、模范县。”曲万涛说。

　　“走在前、做示范”，既是市委对栾川提出的工作要求，也是对栾川的期望。曲万涛表示，该县将持续激励引导广大党员干部进一步转变思维理念、增强能力本领、锤炼过硬作风，用好专班推进、揭榜挂帅、竞争评价“三项机制”，积极担当作为、奋力攻坚克难，不断开创高质量发展新局面，以栾川一域之光为全市大局添彩。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 李秀一)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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