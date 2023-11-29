架好党与百姓间的“连心桥”——市人大常委会加强和改进代表工作综述

市十六届人大一次会议代表提出的373件建议代表直接反馈满意率100%；副市级以上领导干部代表率先开展联系基层人大代表和人民群众活动；全市227个代表联络站“建管用”升级，1.2万名五级人大代表编组进站；创新设立“人大代表工作站+流动工作站”……

市十六届人大一次会议代表提出的373件建议代表直接反馈满意率100%；副市级以上领导干部代表率先开展联系基层人大代表和人民群众活动；全市227个代表联络站“建管用”升级，1.2万名五级人大代表编组进站；创新设立“人大代表工作站+流动工作站”……

2023年，市十六届人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委坚强领导下，加强“四个机关”建设，围绕加强代表工作能力建设这个重点，认真落实完善统筹机制、提升履职能力、丰富履职活动、规范履职管理、强化议案建议办理等五项任务，充分发挥代表主体作用，推动新时代人大代表工作提质增效。

完善代表工作机制，保障代表服务群众“零距离”

充分发挥人大代表“六个表率作用”，创新代表工作方式方法，加强代表履职监督管理，激励代表履职尽责、担当作为。去年，市人大常委会围绕进一步提升市人大代表学习培训、视察调研、依法监督、建言献策、联系群众等工作能力，制定了《加强人大代表工作能力建设二十六条举措》。同时，制定了市级领导进站、代表履职管理、代表工作统筹协调、“五联系”、专业代表小组、“人大代表走洛阳”、流动工作站、“面对面”等8项制度，对《加强人大代表工作能力建设二十六条举措》进行细化落实，让人大代表更能经受人民监督、倾听人民呼声、回应人民期待，推动代表工作质效不断提升。

“一系列制度的出台、机制的建立、措施的跟进，切实增强了人大代表为民履职意识和积极履职意愿。”市人大常委会人事代表工委有关负责人说。