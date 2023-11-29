江凌调研农机装备产业集群发展工作

5日下午，市委书记江凌到中科院智能农机装备工程实验室装备制造试验基地、中科院丘陵地貌智慧农耕示范基地调研，并主持召开座谈会研究农机装备产业集群发展工作，强调要坚持以科技创新引领产业升级，打造更具竞争力的优势产业集群。

江凌调研农机装备产业集群发展时强调

坚持以科技创新引领产业升级

打造更具竞争力的优势产业集群

5日下午，市委书记江凌到中科院智能农机装备工程实验室装备制造试验基地、中科院丘陵地貌智慧农耕示范基地调研，并主持召开座谈会研究农机装备产业集群发展工作，强调要坚持以科技创新引领产业升级，打造更具竞争力的优势产业集群。

位于涧西区的中科院智能农机装备工程实验室装备制造试验基地，以开发新能源智能农机核心零部件为主，先后研制出近20款针对不同地形地貌使用需求的智能农机装备。中科院计算所与老城区合作的丘陵地貌智慧农耕示范基地，以农业全程大数据为核心，着力推动用“数据驱动”农业生产模式代替“经验驱动”模式，部分产品进入中试阶段。江凌实地察看中科院第三代农机技术体系、农机体系研究和丘陵地貌农场建设成效，详细了解市场需求、产业化程度、特点优势等情况。他指出，要增强市场意识、产业思维，积极引入运营企业，找准产品市场化路径，有效提高市场占有率，不断提升科技成果产业化水平，实现产业应用与科技创新良性互促。

在随后举行的座谈会上，市工信局汇报了我市农机装备生产基地建设工作，中科院智能农机装备工程实验室围绕“第三代智慧农机技术体系研究最新成果及产业化路径”作了发言，一拖集团围绕“发挥东方红品牌优势、做大做强农机装备产业”作了发言，国家农机装备创新中心围绕“加快创新中心建设、推动农业机械化全程全面发展”作了发言。

江凌强调，要着力做大做强龙头企业。坚持巩固存量、做大增量并举，积极推动东方红系列产品迭代升级，学习借鉴智能化汽车设计理念，在改进驾驶设计、提高时尚性等方面下功夫，有效增强驾驶舒适度，更好符合市场未来需求；坚持智能化发展方向，努力推出更多进口替代产品，积极开发收获机等新领域，不断提升产品市场占有率。要着力聚合产业链上下游企业。涧西区要积极主动作为，发挥一拖集团龙头牵引作用，建好科技产业社区等载体平台，强化产业链精准招商，吸引一批科技含量高、成长性好的产业链配套项目落地，有效提升产业竞争力。要着力做强科技支撑能力，发挥好国家农机装备创新中心等平台作用，瞄准国际领先技术开展技术攻关，提升智能化水平，加快新产品开发，真正以科技创新引领农机装备产业不断升级。

农机装备是市委市政府重点发展的产业集群之一。当前我市已形成以一拖集团、国家农机装备创新中心等为龙头，涵盖整机、基础材料、农机关键零部件等领域的较为完整产业链条，拥有农机装备及相关零部件生产企业500多家。

王军、张玉杰、牛刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)