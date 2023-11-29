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以城市提质赋能城市经济高质量发展——访市住建局党组书记、局长，市历史文化名城党工委书记陈兴忠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 09:17

　　宽阔的街道、整洁的墙面，老人和孩子在健身广场上锻炼玩耍，不时传来欢声笑语……近日，改造后的洛龙区龙兴小区中一派其乐融融的景象。

　　“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议提出，坚持城市提质和城市经济一体谋划推进，为我们进一步明确城市提质工作重心、更好服务全市发展大局指明了方向。”5日，市住建局党组书记、局长，市历史文化名城党工委书记陈兴忠在接受记者专访时表示，全市住建系统将牢牢扭住城市提质工作总抓手，深入实施城市提质“351”工作举措，持续推动补短板、强功能、提品质、惠民生、促发展，更好发挥城市提质对城市经济发展的支撑作用。

　　加快实施城市更新行动。以改造“里子”、提升功能为重点，坚持把“两建设、三改造”作为推动城市提质有力抓手，2024年初步谋划实施“两建设、三改造”项目762个，实施城镇老旧小区改造项目143个，年底前基本完成2000年年底前建成小区改造任务；积极抢抓重大战略机遇，加快城中村改造和保障性住房建设。

　　坚持城市提质和经济发展一体谋划推进。充分利用闲置、低效用地，支持科创企业发展；加强旧厂房、旧仓库等更新改造，植入现代业态，推进活化利用；抓好闲置楼宇改造盘活，大力发展楼宇经济。

　　加快国家历史文化名城建设。加快编制《洛阳市历史文化名城资源文化旅游规划》等文件，启动洛阳历史文化名城保护管理平台及名录数据库建设，全面提升东西南隅历史文化街区、涧西工业遗产历史文化街区基础设施。

　　积极推进以县城为载体的新型城镇化建设。依托县区自身功能定位和资源禀赋，制定城市更新规划和城市风貌管控导则；依托县城产业布局，加强基础设施建设，提升公共服务水平，促进产城融合。

　　促进房地产市场健康发展。强化市场意识和“有解”思维，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，落实《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，持续提振房地产市场信心，2024年完成10535套保障性租赁住房房源筹建任务。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 王昊统）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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