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顺应大势谋新局 聚焦重点促发展——访市政协副主席、洛宁县委书记王淑霞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.06 09:17

　　冬日的洛宁县上戈镇，一箱箱硕大的苹果正搭乘电商“快车”走出大山。除了苹果，洛宁的红薯粉条、金珠沙梨等优质农产品也在借助电商平台“飞”向全国各地，有力推动了当地农业产业转型升级，实现高质量发展。

　　“市委十二届五次全会暨市委经济工作会议站位高远，为全市高质量发展注入了信心、明确了方向。”市政协副主席、洛宁县委书记王淑霞接受记者专访时表示，洛宁县将把握大局大势、转变思维理念，抓好“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，着力稳经济、促转型、惠民生、防风险，不断开创现代化建设新局面。

　　抓投资促消费，巩固稳中向好新态势。坚持项目为王，实施121个重点项目，年度完成投资110亿元，持续夯实发展支撑。扎实开展六大领域促消费行动，不断释放消费潜力。强化市场思维，抓好经营性项目投资运作。

　　突出链式集群，开辟产业发展新赛道。坚持扩大增量和优化存量并重，发展壮大优质水果、畜牧养殖、优质烟叶、文玩核桃四大产业基地，持续培育矿产品精深加工、绿色食品、绿色能源、生物医药、智慧家居五大产业集群，推动文旅、农旅、体旅“三旅”融合发展，着力打造“453”现代化产业体系。

　　聚焦农业农村，开创乡村振兴新局面。以10万亩乡村振兴示范区建设为带动，强化农民技能培训和农村金融服务，让群众分享更多产业发展收益。学习运用“千万工程”经验，坚持运营前置，扎实推进农村人居环境整治。建设区域级乡里中心20个，推动优质服务资源向乡村下沉。

　　提升功能品质，建设宜居宜业新城镇。紧盯全国文明城市创建目标，实施城市提质项目35个，完成4个老旧小区、4个城中村、30条背街小巷改造提升，打造中原美食街、诚信一条街、河洛路3条特色商业街区，大力发展城市经济，加快推进以县城为重要载体的城镇化。

　　坚持民生优先，交出群众满意新答卷。围绕“一老一小一青壮”，不断提升公共服务均衡性和可及性。优先发展教育事业，完成4所公办幼儿园、3所中小学新建改扩建。以省人民医院豫西分院建设为契机，着力打造区域医疗中心。全力保障充分就业，守好民生“幸福线”，绘就高质量发展温暖底色。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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