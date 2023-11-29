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洛阳市文学艺术界联合会第八次代表大会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.05 22:07

洛阳市文学艺术界联合会第八次代表大会召开
江凌讲话 方启雄致辞
徐衣显、杨骁、李保国、孙延文参加

　　5日，洛阳市文学艺术界联合会第八次代表大会隆重召开。市委书记江凌出席会议并讲话。省文联党组书记方启雄致辞。徐衣显、杨骁、李保国、孙延文、王军、徐超文、任丽君等参加。

　　上午9时，大会正式开幕。全体起立，高唱国歌。

　　江凌代表市委对大会召开表示热烈祝贺，向全市广大文艺工作者致以诚挚问候。他指出，文艺事业是党和人民的重要事业，文艺战线是党和人民的重要战线。习近平总书记高度重视文艺工作，就做好新时代文艺工作、繁荣发展文艺事业作出一系列重要论述，是习近平文化思想的重要组成部分，为我们做好新时代文艺工作提供了根本遵循。洛阳具有得天独厚的文化底蕴，洛阳文艺事业尤其要绽放不一样的光彩，洛阳文艺工作者尤其要肩负不一样的使命、展现不一样的担当。要深入学习贯彻习近平文化思想，自觉担负起推动洛阳文艺繁荣发展的历史重任，把艺术理想融入重振洛阳辉煌的伟大实践之中，奋力开创洛阳文艺事业发展新局面，以璀璨文艺之光照亮现代化洛阳建设之路。

　　江凌指出，希望广大文艺工作者把准时代脉搏，把“深入生活、扎根人民”作为文艺创作的基本态度和根本方法，用心讲好精彩纷呈的洛阳故事，加快推动文艺创作起“高原”、成“高峰”；着眼群众需求，把满足群众精神文化需求作为文艺工作的出发点和落脚点，倾心提供丰富多彩的文化服务；勇于创新创造，把创新贯穿文艺创作各领域全过程，既注重从中华优秀传统文化中汲取营养、寻找灵感，又深刻把握互联网传播和新媒体对文艺的影响，创造更多适应时代需求、顺应年轻人喜好的文艺精品；注重明德修身，把崇德尚艺作为一生的功课，把为人、做事、从艺统一起来，持续营造风清气正的文艺生态。全市各级文联要深入学习贯彻习近平总书记关于文艺工作的重要论述，紧扣“做人的工作”，真正成为文艺工作者的温馨之家。各级党委要把文艺工作摆在更加重要的位置，为文艺繁荣发展创造良好环境和有利条件。要识才、爱才、敬才、用才，引导青年文艺工作者守正道、走大道，鼓励他们多创新、出精品，支持他们挑大梁、当主角。

　　方启雄代表省文联向大会召开表示热烈祝贺，对洛阳文艺工作取得成效给予充分肯定。他希望洛阳广大文艺工作者坚持以学铸魂，自觉用党的创新理论引领文艺事业发展；坚持人民至上，用心用情用功书写生生不息的人民史诗；坚持守正创新，不断开创文艺繁荣发展新局面；坚持弘扬正道，在追求德艺双馨中成就人生价值。希望洛阳市文联进一步发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，真正建设成为文艺工作者温暖人心、慰藉情感的大家庭，施展才华、成长进步的大舞台。

　　市委常委、宣传部部长徐超文在大会闭幕式上讲话时指出，要深入学习领会习近平总书记关于文艺工作的重要论述，更好担负起新的文化使命，始终围绕中心、服务大局，做到肩上有责、心中有民，坚持守正创新，追求德艺双馨，用一批批富有时代感、洛阳范儿的精品力作，开创文学艺术繁荣发展新局面，为加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振辉煌贡献文艺力量。

　　会上，柴洪涛代表市文联第七届委员会主席团作工作报告。大会选举陈花容为市文联第八届主席团主席，推举王绣为市文联名誉主席。团市委负责同志代表各人民团体向大会致贺词。全市文艺工作者代表、老艺术家代表等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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